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Куриное филе в соевом соусе

Майские праздники традиционно выбивают всех из привычной колеи и трудно порой не только вернуться к работе на несколько дней, чтобы потом снова окунуться с головой в выходные, но и выполнять привычные домашние дела. К примеру, приготовление ужина становится настоящим испытанием. Чтобы немного упростить задачу, делимся простейшим рецептом сытного блюда для всей семьи.

Как приготовить куриное филе в соевом соусе
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Соевый соус — 30 мл.
  • Специи для курицы — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Филе помыть и обсушить бумажным полотенцем.
  2. Переложить курочку в миску, полить соевым соусом, добавить специи и оставить на 20 минут.
  3. Затем жарить на а/п сковороде без масла с двух сторон, по 5-7 минут каждую, на большом огне.