Как приготовить куриное филе в соевом соусе

Куриное филе в соевом соусе
Майские праздники традиционно выбивают всех из привычной колеи и трудно порой не только вернуться к работе на несколько дней, чтобы потом снова окунуться с головой в выходные, но и выполнять привычные домашние дела. К примеру, приготовление ужина становится настоящим испытанием. Чтобы немного упростить задачу, делимся простейшим рецептом сытного блюда для всей семьи.
Ингредиенты:
- Куриное филе — 2 шт.
- Соевый соус — 30 мл.
- Специи для курицы — по вкусу
Процесс приготовления:
- Филе помыть и обсушить бумажным полотенцем.
- Переложить курочку в миску, полить соевым соусом, добавить специи и оставить на 20 минут.
- Затем жарить на а/п сковороде без масла с двух сторон, по 5-7 минут каждую, на большом огне.