Как приготовить куриное филе в соевом соусе

Майские праздники традиционно выбивают всех из привычной колеи и трудно порой не только вернуться к работе на несколько дней, чтобы потом снова окунуться с головой в выходные, но и выполнять привычные домашние дела. К примеру, приготовление ужина становится настоящим испытанием. Чтобы немного упростить задачу, делимся простейшим рецептом сытного блюда для всей семьи.

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 шт.

Соевый соус — 30 мл.

Специи для курицы — по вкусу

Процесс приготовления: