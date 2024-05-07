Медики поделились правильной подготовкой к пикнику

Как правильно подготовиться к такому отдыху, чтобы сохранить только приятные воспоминания, рассказали специалисты Химкинской областной больницы в эфире «Радио 1».

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Основные рекомендации звучат просто: заранее приготовьте необходимые продукты. Помойте и порежьте овощи, фрукты и зелень, нарежьте хлеб и разложите все по пакетам или контейнерам.

Если планируется приготовление салата, лучше сделать его заранее, но посолить и заправить его перед подачей. Важно, чтобы салаты были простыми, без быстро портящихся ингредиентов, а заправка была легкой, например, на основе растительного масла.

Если в планах готовить что-то на огне, не забудьте отдельно упаковать сырые и готовые продукты. Если на дороге приобретены фрукты или овощи, обязательно помойте их бутилированной водой.

Кроме того, специалисты напомнили, что перед тем, как приступить к трапезе, следует обязательно вымыть руки или воспользоваться влажными салфетками. Это поможет избежать попадания бактерий и сохранит ваше пикниковое время безопасным и приятным.

Ранее в ГД предложили убрать штрафы за приготовление шашлыка в закрытых мангалах, а также стоимость замаринованного мяса в РФ увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1%, а объем продаж — на 35%.