Готовим аппетитные плюшки к завтраку
Приготовить плюшки в домашних условиях не так уж трудно. Вам потребуется чуть больше часа, но семья или гости надолго запомнят вкус вашего творения. Ведь у многих плюшка ассоциируется с детством, уютом или любимой бабушкой, которая живет в деревне и хлопочет у плиты с раннего утра.
Ингредиенты:
- Молоко тёплое — 300 мл
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 70 г.
- Дрожжи — 10-12 г (1 пакетик)
- Соль — 1/4 ч.л
- Сахар — 100 г.
- Мука — 680 г.
- Ванилин
Процесс приготовления:
- В миску насыпать муку, дрожжи и сахар. Перемешать. Добавить молоко, воду, растопленное масло, яйца, соль и ванилин.
- Убираем тесто в тёплую духовку, здесь тесто подходит быстрее.
- Делим тесто на равные части по 65–70 г. Раскатываем шарик теста, смазываем сливочным маслом, присыпаем сахаром (1ч.л), сворачиваем в рулет, защипываем края, складываем пополам, режем в центре, но не до конца.
- Для смазывания булочек ещё понадобится растопленное сливочное масло и немного сахара для посыпки. Смазываем желтком (1 желток+1ст.л молока).
- Даём булочкам подойти в тёплой духовке минут 20. Выпекаем при t 180-190 С примерно 25 минут.