Готовим аппетитные плюшки к завтраку

Приготовить плюшки в домашних условиях не так уж трудно. Вам потребуется чуть больше часа, но семья или гости надолго запомнят вкус вашего творения. Ведь у многих плюшка ассоциируется с детством, уютом или любимой бабушкой, которая живет в деревне и хлопочет у плиты с раннего утра.

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Ингредиенты:

Молоко тёплое — 300 мл

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 70 г.

Дрожжи — 10-12 г (1 пакетик)

Соль — 1/4 ч.л

Сахар — 100 г.

Мука — 680 г.

Ванилин

Процесс приготовления: