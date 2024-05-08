Диетолог объяснила, как есть шашлык и не толстеть

В мае стартует сезон пикников, где главным блюдом, конечно, является шашлык. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Ольги Рединой, какое мясо и маринад для него выбрать, чтобы не навредить здоровью и фигуре.

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По ее мнению, людям, которые следят за своей фигурой лучше отдавать предпочтение мясу нежирных сортов.

— Шашлык из белого мяса курицы или индейки легко переваривается и содержит небольшое количество жира в отличие от свинины. Также в птице много белка, который надолго насыщает организм и не способствует набору лишних килограммов, — рассказала Редина.

Диетолог подчеркнула, что также важно выбрать полезный маринад для шашлыка, чтобы не набрать несколько лишних сантиметров в талии.

— Один из самых полезных маринадов для шашлыка можно приготовить из кефира, черного перца и небольшого количества соли. Оливковое масло, лимон и чеснок также хорошо сочетаются и делают шашлык полезным. Оливковое масло содержит полезные жирные кислоты, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. Лимон обогащает мясо витамином C и придает ему особый вкус, а чеснок обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, — отметила Редина.

При этом она уточнила, что не стоит мариновать мясо в майонезе или жирной сметане.

— Даже легкое белое мясо в сочетании с этими ингредиентами может способствовать набору лишнего веса, — предупредила диетолог.

По словам специалиста, шашлык нужно есть в умеренных количествах, чтобы не перегружать организм.

— Шашлык — это белковая пища, для переваривания которой организм затрачивает много энергии. Я рекомендую здоровому человеку ограничиться порцией 250–300 граммов шашлыка из легкого белого мяса в сочетании с овощным салатом или зеленью. Лучше не есть шашлык вместе с крахмалистыми овощами, такими как картофель, если вы не хотите поправиться, — порекомендовала Редина.

А диетолог Владислава Подымникова рассказала, что шашлык на мангале может помочь убрать отеки и похудеть.