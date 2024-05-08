Сморчки и строчки: где и когда их собирать, как правильно готовить

Несмотря на майские заморозки, в подмосковных лесах уже можно собирать первые грибы.

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Миколог, грибник, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал «Вечерней Москве», что можно приготовить из сморчков и как отличить их от строчков.

Как отличить сморчки от строчков

По его словам, глобальное отличие заключается в том, что строчки более похожи на извилистые мозги или сильно увеличенные грецкие орехи без скорлупы.

— Если разрезать строчки, то внутри они не пустые, там находится много мякоти, которая выглядит, как лабиринт с тонкими стенками и множеством ходов, — описал Вишневский. — А сморчки более организованной формы, и если их разрезать вертикально, то внутри они совершенно пустые и выглядят, как две лодочки.

Где растут сморчки и когда их собирать

Миколог отметил, что сейчас самое время поехать в лес и устроить тихую охоту на сморчки, несмотря на снег и майские заморозки.

— Сморчки уже давно появились в лесах. Однако в связи с похолоданием это позволит им продержаться подольше, но 20 мая они точно закончатся. В этом году они начали расти очень рано — в начале апреля. Сезон получился очень длинный, и грибов много. Похолодание их немного притормозит, но к концу мая сморчки уже точно исчезнут. Так что именно сейчас пора идти за ними на охоту, они спокойно стоят под снегом и дождутся вас, — заверил Вишневский.

Кому опасно есть грибы

Что приготовить из сморчков

Эксперт отметил, что сморчки — это деликатесные грибы. Из них готовят блюда высокой кухни, в том числе мишленовские.

— С ними можно приготовить такие же блюда, как с трюфелями, например, омлеты, ризотто, пасты, потушить в сливках с белым вином с луком-шалот, — перечислил собеседник «ВМ».

Безусловно, их можно просто пожарить, но это будет не так вкусно, заметил грибник.

— А если есть желание прочувствовать их яркий вкус, то сморчки нужно высушить, но перед этим их нельзя мыть. Сушенные сморчки отличаются ярким вкусом, из них можно варить суп и делать грибной соус, — посоветовал Вишневский.

Что приготовить из строчков

Строчки — грибы гораздо менее деликатесные. Их нужно готовить свежими, потому что если их высушить, они будут практически безвкусными, предупредил грибник.

— Важно помнить, что строчки бывают потенциально ядовитыми, поэтому их нужно предварительно отварить в течение 10 минут, и после этого они точно станут безопасными. Строчки содержат внутри много земли, через которую пробиваются, когда растут, поэтому их нужно тщательно чистить, нижнюю часть ножки вместе с землей отрезать. А если грибы не совсем молодые, то нужно обязательно отрезать коричневые мягкие части, иначе если их оставить, то при жарке они будут по вкусу, как бараньи кишки, — посоветовал Вишневский.

Также, в отличие от сморчков, строчки будут очень вкусными, если их замариновать по стандартным рецептам, добавил эксперт.