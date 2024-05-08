Сырное печенье: блюдо, которое поднимет настроение в ненастную погоду

Когда погода совсем не радует: согреваемся чаем и готовим сырные печенья
Подошел к концу последний рабочий день короткой предпраздничной недели мая и настала пора подумать, чем побаловать себя утром выходного дня, когда погода совершенно не спешит радовать теплом.
Предлагаем испечь сырные печенья.
Ингредиенты:
- Молоко — 250 мл.
- Масло сливочное — 80 г.
- Мука — 120 г.
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Сыр полутвердый — 120 г.
- Кунжут — 1 чайная ложка
- Соль — щепотка
Процесс приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- В сотейнике соединить сливочное масло и молоко, довести смесь до кипения.
- В кипящую молочно-масляную смесь добавить щепотку соли и муку. Постоянно помешивая, заварить тесто до тех пор, пока оно не схватится в комок и не начнет отставать от стенок сотейника.
- Дать тесту немного остыть. Затем вбивать по одному яйцу, каждый раз доводя смесь до однородности. Сыр натереть на мелкой терке и добавить в тесто. Отсадить палочки на противень, с помощью кондитерского мешка. Посыпать кунжутом.
- Выпекать 20–25 минут.