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Когда погода совсем не радует: согреваемся чаем и готовим сырные печенья

Подошел к концу последний рабочий день короткой предпраздничной недели мая и настала пора подумать, чем побаловать себя утром выходного дня, когда погода совершенно не спешит радовать теплом.

Сырное печенье: блюдо, которое поднимет настроение в ненастную погоду
© Eva.ru

Предлагаем испечь сырные печенья.

Ингредиенты:

  • Молоко — 250 мл.
  • Масло сливочное — 80 г.
  • Мука — 120 г.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Сыр полутвердый — 120 г.
  • Кунжут — 1 чайная ложка
  • Соль — щепотка

Процесс приготовления:

  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • В сотейнике соединить сливочное масло и молоко, довести смесь до кипения.
  • В кипящую молочно-масляную смесь добавить щепотку соли и муку. Постоянно помешивая, заварить тесто до тех пор, пока оно не схватится в комок и не начнет отставать от стенок сотейника.
  • Дать тесту немного остыть. Затем вбивать по одному яйцу, каждый раз доводя смесь до однородности. Сыр натереть на мелкой терке и добавить в тесто. Отсадить палочки на противень, с помощью кондитерского мешка. Посыпать кунжутом.
  • Выпекать 20–25 минут.
Еда