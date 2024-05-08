Сырное печенье: блюдо, которое поднимет настроение в ненастную погоду

Подошел к концу последний рабочий день короткой предпраздничной недели мая и настала пора подумать, чем побаловать себя утром выходного дня, когда погода совершенно не спешит радовать теплом.

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Предлагаем испечь сырные печенья.

Ингредиенты:

Молоко — 250 мл.

Масло сливочное — 80 г.

Мука — 120 г.

Яйцо куриное — 3 шт.

Сыр полутвердый — 120 г.

Кунжут — 1 чайная ложка

Соль — щепотка

Процесс приготовления: