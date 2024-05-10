Рецепт куриных ножек в медово-соевом маринаде

Пока на улице холодно, выезжать на шашлыки не очень хочется, но вкусное мясо можно приготовить и дома.

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Куриные ножки отлично для этого подходят, если сделать для них медово-соевый маринад.

Ингредиенты (на 5-6 порций)

Куриные ножки — 14 шт (~1,5 кг)

Чеснок — 6 зубчика

Соевый соус — 120 мл

Мед — 45 г

Специи для курицы — 1 ч.л.

Процесс приготовления