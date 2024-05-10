Рецепт куриных ножек в медово-соевом маринаде

Пока шашлыки откладываются: готовим куриные ножки в медово-соевом маринаде
Пока на улице холодно, выезжать на шашлыки не очень хочется, но вкусное мясо можно приготовить и дома.
Куриные ножки отлично для этого подходят, если сделать для них медово-соевый маринад.
Ингредиенты (на 5-6 порций)
- Куриные ножки — 14 шт (~1,5 кг)
- Чеснок — 6 зубчика
- Соевый соус — 120 мл
- Мед — 45 г
- Специи для курицы — 1 ч.л.
Процесс приготовления
- Ножки помыть. Чеснок пропустить через пресс.
- Смешать соевый соус, мед, чеснок и специи, перемешать венчиком до однородности и залить маринадом курицу. Хорошо перемешать руками.
- Оставить под прессом на 2 часа.
- Разогреть духовку до 180С.
- Выложить ножки в форму для запекания, залить соусом и запекать 45-50 минут до румяной корочки. Можно готовить на режиме конвекции.
- В процессе приготовления 2-3 раза полить ножки соусом из формы.