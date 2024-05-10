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Пока шашлыки откладываются: готовим куриные ножки в медово-соевом маринаде

Пока на улице холодно, выезжать на шашлыки не очень хочется, но вкусное мясо можно приготовить и дома.

Рецепт куриных ножек в медово-соевом маринаде
© Eva.ru

Куриные ножки отлично для этого подходят, если сделать для них медово-соевый маринад.

Ингредиенты (на 5-6 порций)

  • Куриные ножки — 14 шт (~1,5 кг)
  • Чеснок — 6 зубчика
  • Соевый соус — 120 мл
  • Мед — 45 г
  • Специи для курицы — 1 ч.л.

Процесс приготовления

  • Ножки помыть. Чеснок пропустить через пресс.
  • Смешать соевый соус, мед, чеснок и специи, перемешать венчиком до однородности и залить маринадом курицу. Хорошо перемешать руками.
  • Оставить под прессом на 2 часа.
  • Разогреть духовку до 180С.
  • Выложить ножки в форму для запекания, залить соусом и запекать 45-50 минут до румяной корочки. Можно готовить на режиме конвекции.
  • В процессе приготовления 2-3 раза полить ножки соусом из формы.
Еда