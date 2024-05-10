Главная ошибка: продукты, которые нельзя готовить в фольге

Фольга – распространённый предмет на кухне. Однако иногда влияет на вкус, текстуру и цвет некоторых блюд. Эксперты перечислили пять продуктов, которые не стоит готовить с её помощью.

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Картофель. Завёртывание перед запеканием может привести к проблеме. Овощ содержит много влаги, которая под воздействием тепла конденсируется на внутренней поверхности фольги. В итоге получается сырое и влажное блюдо.

Помидоры. Томатный сок, имеющий небольшую кислотность, может растворить алюминий. Это приводит к электролитической реакции и разрушению фольги.

Цитрусовые. Кислотные фрукты способны взаимодействовать с алюминием, что может придать блюдам металлический вкус.

Острые специи. Паприка, чили и кумин вступают в реакцию с фольгой и втягивают алюминий в пищу.

Капуста. Становится обесцвеченной и неаппетитной. Вместо слегка сладковатого свежего овоща получается жёсткая, металлическая на вкус каша.