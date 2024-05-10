Ученые выяснили, какая еда уносит годы жизни - хуже жира и сахара

В России внедряется новый метод маркировки продуктов, который поможет потребителям легко определять содержание в них вредных веществ. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, с 1 июня 2018 года в России стартовал проект, предлагающий производителям продуктов питания использовать цветовую шкалу для информирования о содержании сахара, жиров и соли в их продукции. Эта инициатива, получившая название «Светофор», была запущена Роспотребнадзором с целью повышения осведомленности населения о составе пищевых продуктов. Цветовая маркировка предполагает обозначение продуктов красным, желтым и зеленым цветами в зависимости от содержания в них жира, сахара и соли. Так, продукты с высоким уровнем сахара будут помечены красным цветом, средним содержанием – желтым, а низким – зеленым. Такая маркировка предполагает использование различных графических обозначений, в том числе полос разных цветов, которые могут быть размещены в квадрате на упаковке. Особенностью проекта является то, что он не распространяется сырье и на продукты с однородным составом, такие как сахар или масло, а также на продукцию, предназначенную для определенных групп потребителей, включая спортсменов и детей. Проект уже поддержали крупные компании, что позволит покупателям сделать более осознанный выбор в пользу здоровья. Цветовая индикация «Светофор» не означает, что продукт опасен для здоровья, а призвана лишь обратить внимание на его состав. Иван Игнатьев. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.