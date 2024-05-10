Шеф-повар объяснил, для чего нужно замораживать огурцы

На «фирменный» хруст огурцов после заморозки можно не рассчитывать, однако некоторые блюда они смогут украсить даже после испытания холодом.

«Огурцы от природы содержат много воды, и после замораживания, а затем размораживания они становятся очень мягкими. Такая текстура может отталкивать, но все же ее можно использовать для придания свежего вкуса, когда текстура не так важна», — объяснил шеф-повар Джерри Лануцца в беседе с Southern Living.

Использовать заготовку в силу особенностей консистенции эксперт предлагает в основном в качестве ароматного ингредиента для смузи и соусов, но уточняет, что никаких ограничений нет.

«На самом деле это любое блюдо, в котором вы хотите ощутить вкус огурца без того хруста, который можно получить от свежего или маринованного огурца», — говорит он.

Для удобства использования замороженных огурцов важно учесть несколько нюансов при заготовке. Джерри Лануцца советует нарезать овощ на кубики размером примерно сантиметр на сантиметр. Затем можно переложить затвердевшие кусочки в емкость или пакет для постоянного хранения — так они не превратятся в одну большую глыбу льда.