Весенние супы из первой зелени

Наверняка многие на майские поедут в сад или к друзьям за город — и это отличная возможность приготовить вкусные и полезные супы из первой зелени. Кстати, в молодых листьях и стеблях гораздо больше витаминов, чем в зрелом растении, так что не упускаем шанса оздоровиться и омолодиться.

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Самая популярная первая зелень

С укропом, петрушкой, кинзой и зеленым луком все понятно, их и без того сразу начинают добавлять в супы и салаты, едва они проклюнутся на грядке. Но есть и другие вкусные и полезные травы!

Щавель и ревень, крапива, черемша, шпинат, сныть, хвощ — все эти растения появляются сразу после схода снега, а некоторые из них вообще считаются сорняками, но в них содержится огромное множество антиоксидантов, клетчатки и витаминов. Какие супы хорошо приготовить из первой сочной зелени? На самом деле, любые — приводим два варианта супов: сытный с сыром и пастой и легкий суп-пюре. В обоих вариантах травы из рецепта можно спокойно заменить на какие угодно из тех, что есть у вас под рукой.

Весенний минестроне с цельнозерновой пастой и крапивой

Многочисленные ингредиенты этого обильного весеннего овощного супа придают ему глубокий, приятный вкус.

Что нам понадобится:

3 весенних лука или 5 крупных луковиц,

1 большой пучок крапивы,

2 ½ чашки свежего шпината,

1/4 чашки свежих веточек укропа,

6 столовых ложек оливкового масла экстра-вирджин,

1 средний лук-порей, нарезанный кружочками,

4 больших зубчика чеснока, нарезанных (около 3 столовых ложек),

½ чайной ложки красного молотого перца, плюс еще для украшения,

1 чайная ложка соли,

1/4 чайной ложки черного перца, разделить,

1 литр овощного или куриного бульона,

150 гр. твердого сыра, плюс тертый сыр для сервировки,

100 гр. цельнозерновой пасты.

1 банка консервированной фасоли,

1 чашка сладкого горошка (можно замороженного).

Как готовим:

Нарежьте белые и светло-зеленые части весеннего лука или лука-шалота тонкими ломтиками; темно-зеленые части нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук, лук-порей, чеснок, дробленый красный перец, 1/4 чайной ложки соли и ⅛ чайной ложки черного перца. Готовьте, периодически помешивая, до размягчения овощей, около 5 минут. Добавьте бульон и сыр, порезанный на кусочки.

Накройте крышкой и уменьшите огонь до низкого; готовьте, не снимая крышки, пока бульон не станет ароматным, от 20 до 30 минут. Добавьте оставшиеся ¾ чайной ложки соли и оставшиеся ⅛ чайной ложки черного перца.

Доведите бульон до кипения на среднем огне. Добавьте пасту и готовьте, периодически помешивая, 2 минуты. Добавьте шпинат и фасоль и готовьте, помешивая, до полного увядания, от 30 секунд до 1 минуты. Посыпьте укропом и сразу же подавайте, посыпав красным перцем и тертым сыром.

Суп-пюре из зелени

Смесь шпината, кинзы и рукколы составляет основу этого нежного растительного супа. Согревающие специи, такие как мускатный орех, пряности и куркума, усиливают вкус зелени; одна картофелина придает легкую, шелковистую текстуру; а капелька оливкового масла и йогурт обогащают суп, не утяжеляя его. При подаче можно добавить разрезанное пополам вареное яйцо.

Что нам понадобится:

1 средний пучок рукколы,

1 большой пучок свежего шпината,

½ чашки веточек кинзы (около ½ чашки в упаковке),

1 средняя луковица, крупно нарезанная,

1 средняя картофелина, нарезанная кусочками,

4 чашки куриного или овощного бульона,

2 столовые ложки оливкового масла,

4 зубчика чеснока, раздавить,

1 чайная ложка молотой куркумы,

1 чайная ложка морской соли,

½ чайной ложки черного перца,

½ чайной ложки тертого свежего мускатного ореха,

1/4 чайной ложки молотой приправы по вкусу,

простой греческий йогурт, для подачи.

Как готовим:

Разогрейте оливковое масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавьте лук и чеснок и готовьте, часто помешивая, до мягкости, около 5 минут. Добавьте куркуму, соль, перец, мускатный орех и пряности; готовьте, помешивая, 2 минуты. Добавьте картофель и бульон и доведите до кипения. Готовьте, пока картофель не станет нежным, около 10 минут.

Оставьте горсть рукколы для украшения. Добавьте шпинат, кинзу и оставшуюся рукколу в кастрюлю. Доведите до кипения на среднем огне и варите 10 минут. Перемешайте суп блендером до однородности. При подаче на каждую порцию положите щедрую ложку греческого йогурта, немного оставшейся рукколы и полейте оливковым маслом.