Биолог рассказал о полезных свойствах черного перца

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, какими полезными свойствами обладает чёрный перец.

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«Чёрный перец родом из Индии, где издавна находит применение как пряность и лекарственное средство. В наши дни он считается одной из самых распространённых специй, применяемой во всём мире», — заявил Опарин в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, чёрный перец — источник витаминов С и К, марганца и железа, он также обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

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