Нежный, вкусный и сытный: готовим открытый пирог со шпинатом
Если вам нужна сытная закуска или просто отличный пирог, готовьте киш со шпинатом.
Да, придется уделить немного времени песочному тесту, но за окном такая погода, что возможность побыть дома — не самый плохой вариант.
Ингредиенты:
Для теста:
- 1 яйцо
- 75 г сливочного масла
- 50 г сахарной пудры
- 120 г муки
Для начинки:
- 300 г сливочного сыра
- 50 мл жирных сливок 33%
- 2 яйца
- 200 г шпината (замороженного или свежего)
- Соль по вкусу
- 1 зубчик чеснока
Процесс приготовления:
- Замесим тесто. Яйца смешаем с сахарной пудрой, после добавим масло и муку. Должно получиться эластичное песочное тесто. Оно должно полежать в холодильнике минут 30.
- Начинка готовится супер-просто: сливочный сыр смешаем со сливками, яйцами, шпинатом, чесноком и солью. Можно это сделать с помощью блендера.
- Дно формы выстилаем пекарской бумагой и распределяем тесто. Можно раскатать в пласт и из него вырезать дно и стенки киша.
- В разогретой духовке подпечем наше основание в течение 7 минут при 180 градусах.
- Зальем в форму сливочно-сырную массу. В духовку поместим форму с горячей водой и после ставим форму с кишем. Выпекаем киш в течение 25-30 минут. Подаем как горячим, так и холодным.