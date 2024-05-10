Нежный, вкусный и сытный: готовим открытый пирог со шпинатом

Если вам нужна сытная закуска или просто отличный пирог, готовьте киш со шпинатом.

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Да, придется уделить немного времени песочному тесту, но за окном такая погода, что возможность побыть дома — не самый плохой вариант.

Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо

75 г сливочного масла

50 г сахарной пудры

120 г муки

Для начинки:

300 г сливочного сыра

50 мл жирных сливок 33%

2 яйца

200 г шпината (замороженного или свежего)

Соль по вкусу

1 зубчик чеснока

Процесс приготовления: