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Нежный, вкусный и сытный: готовим открытый пирог со шпинатом

Если вам нужна сытная закуска или просто отличный пирог, готовьте киш со шпинатом.

Нежный, вкусный и сытный: готовим открытый пирог со шпинатом
© Eva.ru

Да, придется уделить немного времени песочному тесту, но за окном такая погода, что возможность побыть дома — не самый плохой вариант.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 1 яйцо
  • 75 г сливочного масла
  • 50 г сахарной пудры
  • 120 г муки

Для начинки:

  • 300 г сливочного сыра
  • 50 мл жирных сливок 33%
  • 2 яйца
  • 200 г шпината (замороженного или свежего)
  • Соль по вкусу
  • 1 зубчик чеснока

Процесс приготовления:

  • Замесим тесто. Яйца смешаем с сахарной пудрой, после добавим масло и муку. Должно получиться эластичное песочное тесто. Оно должно полежать в холодильнике минут 30.
  • Начинка готовится супер-просто: сливочный сыр смешаем со сливками, яйцами, шпинатом, чесноком и солью. Можно это сделать с помощью блендера.
  • Дно формы выстилаем пекарской бумагой и распределяем тесто. Можно раскатать в пласт и из него вырезать дно и стенки киша.
  • В разогретой духовке подпечем наше основание в течение 7 минут при 180 градусах.
  • Зальем в форму сливочно-сырную массу. В духовку поместим форму с горячей водой и после ставим форму с кишем. Выпекаем киш в течение 25-30 минут. Подаем как горячим, так и холодным.
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