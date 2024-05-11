Шеф-повар Джорджа Клуни рассекретила любимое «вредное» блюдо актера

Думаете, секс-символы Голливуда нон-стоп сидят на строгих диетах? Ничего подобного.

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Личный шеф-повар Джорджа Клуни с 2013 года Вивиана Фрицци рассекретила любимое «вредное» блюдо актера в интервью изданию People — и это пицца, которую не прочь отведать даже супруга актера — Амаль. Калорийность блюда звездную чету не смущает.

В звездной семье блюду посвящена целая традиция — оказаться на легендарном «вечере пиццы» мечтают многие друзья семьи. Иногда такая возможность перепадает коллегам Джорджа. Говорят, среди счастливчиков повезло оказаться Адаму Сэндлеру и Дженнифер Энистон.

Повторить любимую пиццу Клуни легко можно у себя дома — во всяком случае горгонзолла и груши вам для этого не понадобятся.