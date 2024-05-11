Четыре десерта, которые идеально подойдут для пикника

Майские праздники в разгаре, а следом за ними — такое долгожданное лето. Мы все уже мысленно построили планы на каждый месяц и надумали, как пригласим близких на пикники. Знаем, что отдых на природе — это не только шашлыки, но еще и десерты: желательно такие, которые выдержат и пекло, и поездку на машине. Мы попросили повара-кондитера Екатерину Худолееву поделиться рецептами легкий сладостей, которые отлично впишутся в ваш пикник.

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Безе

Что нам понадобится:

Яичный белок — 4 шт.

Сахар или сахарная пудра — 200 гр.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Как готовим:

Нежное и легкое, несмотря на добротное количество сахара, угощение делается очень легко. «Просто взбивайте все ингредиенты вместе до устойчивых, как египетские пирамиды, пик. Подсказка: используйте лучше ручной миксер, так как он работает на очень высоких скоростях, и вы сами направляете движение. Масса считается готовой тогда, когда с легкостью отходит от стенок посуды и остается в любой форме, которую вы захотите ей придать», — советует Екатерина.

Выпекайте на 120 градусах примерно 60—120 минут (зависит от мощности вашей печи). Готовность проверяйте зубочисткой: безе должны быть абсолютно сухие.

Хворост

Что нам понадобится:

Мука — 180 гр. + 20 гр. для раскатки.

Яйца — 2 шт.

Водка — 0,5 ст. л.

Щепотка соли.

Как готовим:

Еще один быстрый в приготовлении десерт — просто смешивайте все ингредиенты. Кондитер рекомендует: «Когда будете раскатывать тесто, слегка присыпайте мукой и обрезайте тоненькими пластами шириной примерно 2—4 см. Обжаривайте пару минут в добротном количестве масла с двух сторон. При подаче посыпьте сахарной пудрой».

Слойки

Что нам понадобится:

Слоеное тесто — 500 гр.

Мука для раскатки теста — 20 гр.

Любая начинка — от варенья до ягод и фруктов.

Сахар по вкусу.

Яйцо для смазывания теста — 1 шт.

Как готовим:

Самый простой рецепт в нашей подборке! «Просто разморозьте тесто, раскатайте потоньше и нарежьте на прямоугольники примерно 12×16 см (у меня получилось восемь прямоугольников). На одну половинку теста положите начинку, а если нужно — присыпьте еще сахаром и накройте второй половинкой», — говорит Екатерина.

Смажьте яйцом и выпекайте 20—30 минут при 200 градусах.

Печенье «Амаретти»

Что нам понадобится:

Яичные белки — 3 шт.

Сахар — 80 гр.

Дробленый миндаль — 60 гр.

Миндальная мука — 75 гр.

Сахарная пудра — 120 гр.

Цельный миндаль — 15—20 шт.

Как готовим:

Если хочется максимально удивить своих близких, приготовьте десерт чуть посложнее.

Сначала, как на безе, взбейте белки и сахар до крепких пик. В отдельной миске объедините дробленый миндаль, миндальную муку и сахарную пудру. А потом аккуратно, в несколько подходов, введите сухую смесь в белки. Задача — чтобы масса осталась воздушной.

Кондитер рассказывает: «Разбейте на небольшие порции на противне, при желании добавьте к каждой будущей печеньке сверху миндаль. Выпекайте на 180 градусах минут 20—30. В этом варианте амаретти получаются максимально воздушными, почти как крышечки от пирожных макаронс».

Все эти десерты можно брать с собой в дорогу на пикник, не переживая, что они испортятся или потеряют вид. Они будут не только украшать стол, но и удивят своим чудесным вкусом ваших близких.