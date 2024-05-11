Вкусный легкий завтрак, который готовится с вечера

Долгие выходные неминуемо подходят к концу, но все еще хочется порадовать себя и семью чем-то необычным. Предлагаем замариновать яичные желтки. Такую закуску азиаты обычно подают к сакэ. Но и просто с рисом получается вкусно и необычно.

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Ингредиенты:

Яйцо — 8 шт.

Соевый соус — 120 мл.

Рисовый уксус — 60 мл.

Сахар — 2 ст. л.

Процесс приготовления: