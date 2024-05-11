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Вкусный легкий завтрак, который готовится с вечера

Долгие выходные неминуемо подходят к концу, но все еще хочется порадовать себя и семью чем-то необычным. Предлагаем замариновать яичные желтки. Такую закуску азиаты обычно подают к сакэ. Но и просто с рисом получается вкусно и необычно.

Вкусный легкий завтрак, который готовится с вечера
© Открытые источники

Ингредиенты:

  • Яйцо — 8 шт.
  • Соевый соус — 120 мл.
  • Рисовый уксус — 60 мл.
  • Сахар — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. Смешайте соевый соус с рисовым уксусом и сахаром. Убедитесь, что все кристаллики растворились.
  2. Желтки аккуратно отделите от белков. Действуйте аккуратно, чтобы они остались целыми.
  3. Выложите желтки в подходящую по размеру посуду так, чтобы они располагались в один слой. Залейте маринадом и оставьте в холодильнике под крышкой на 8–12 часов. За это время желтки покроются прочной оболочкой, а внутри будет густой желток пропитанный соусом. Если продержать сутки, то желтки станут янтарного цвета и еще гуще.
  4. Подавайте к столу вместе с вареным рисом. Это очень вкусно. Приятного аппетита!
Еда