Вкусный легкий завтрак, который готовится с вечера
Долгие выходные неминуемо подходят к концу, но все еще хочется порадовать себя и семью чем-то необычным. Предлагаем замариновать яичные желтки. Такую закуску азиаты обычно подают к сакэ. Но и просто с рисом получается вкусно и необычно.
Ингредиенты:
- Яйцо — 8 шт.
- Соевый соус — 120 мл.
- Рисовый уксус — 60 мл.
- Сахар — 2 ст. л.
Процесс приготовления:
- Смешайте соевый соус с рисовым уксусом и сахаром. Убедитесь, что все кристаллики растворились.
- Желтки аккуратно отделите от белков. Действуйте аккуратно, чтобы они остались целыми.
- Выложите желтки в подходящую по размеру посуду так, чтобы они располагались в один слой. Залейте маринадом и оставьте в холодильнике под крышкой на 8–12 часов. За это время желтки покроются прочной оболочкой, а внутри будет густой желток пропитанный соусом. Если продержать сутки, то желтки станут янтарного цвета и еще гуще.
- Подавайте к столу вместе с вареным рисом. Это очень вкусно. Приятного аппетита!