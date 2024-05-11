Чай пуэр: история, особенности, полезные свойства и правила заваривания

Уникальный по вкусу чай пуэр, со своей многолетней историей и элитным происхождением, пользуется большой популярностью. Кто-то любит его за насыщенный вкус, а кого-то притягивает мощнейшая энергия напитка и легкое опьяняющее действие, которое легко ощутить с первого глотка. Считается, что пуэр – самый заряженный энергетикой чай. Он появился в Китае еще при династии Тан, и при дворе получил самую высокую оценку.

Пуэр – это черный чай, который при заваривании приобретает цвет от светло-коричневого до насыщенного коричневого, почти черного. Вкус слегка резковатый и немного вяжет.Китайцы считают, что пуэром можно называть только тот чай, который был произведен в провинции Юньнань. Он состоит из качественного сырья, ведь его подвергают долгой обработке, но при этом сохраняют неповторимый вкус и множество полезных свойств.

История и традиции

История чая пуэр насчитывает более 1000 лет. Название произошло от места его производства, китайской провинции Юньнань, города Пуэр. При обработке чайных плантаций не применяются химикаты, поэтому на них вырастает экологически чистое и безопасное растение.

Учитывая метод ферментации, различается два вида чая — пуэр шэн и пуэр шу, между которыми есть существенные отличия:

Для приготовления шэн применяется только метод легкой сушки.

Чай называют «сырым», он отличается более светлым оттенком при заваривании.

Шу подвергается продолжительной ферментации.

Заваренный чай обладает темным цветом, с уловимым ароматом дерева или камфоры.

История появления сорта связана с транспортировкой чайных листьев из китайского Пуэра в тибетский город Лхасу. Дорога заняла несколько месяцев, и за это время сырье подверглось воздействию повышенной влажности и температурным колебаниям. В результате влияния этих факторов вкус продукта изменился.

Бытует мнение, что чем старше чай, тем его вкусовые качества выше.Собранные листья из чайных плантаций подвергают микробной ферментации, спрессовывают в маленькие формы и оставляют для созревания. Чем плотнее спрессовано сырье, тем больше времени потребуется на созревание продукта. Вкус напитка полностью зависит от его выдержки. Более насыщенный пуэр ценится дороже не только за вкусовые качества, но и за полезные свойства.

В чем польза пуэра?

Китайский чай с многовековой историей оказывает на организм человека целый комплекс полезного действия:

Поддерживает водный баланс. Восполняет запасы жидкости, потерянной во время потоотделения, особенно в жаркие дни.

Приводит в норму уровень сахара в крови. Полисахариды, содержащиеся в чае пуэр, способны снизить глюкозу в крови. По этой причине напиток рекомендован людям, страдающим сахарным диабетом.

Придает коже упругости, эластичности, поддерживает ее молодость. В составе продукта содержатся полифенолы, обладающие антиоксидантной активностью. Регулярное употребление напитка сохранит здоровье кожи и продлит ее молодость. Более того, пуэр обладает и антимикробными свойствами, ведь в его составе есть пробиотики, поэтому он эффективен против золотистого стафилококка, вызывающего инфекционные заболевания кожи.

Укрепляет нервную систему. Пуэр благоприятно воздействует на психоэмоциональное состояние здоровья человека. В нем содержится гамма-аминомасляная кислота, успокаивающая нервную систему.

Также этот компонент полезен при эпилепсии.

При регулярном употреблении пуэра можно достичь и других благоприятных изменений в организме:

избавиться от сонливости;

повысить концентрацию внимания;

очистить организм от токсинов;

улучшить пищеварение;

ускорить метаболизм;

укрепить сердечно-сосудистую систему;

повысить физическую выносливость.

Пуэр производят из камелии, а это растение содержит в себе алкалоид, выступающий природным энергетиком. В 200 мл крепко заваренного пуэра содержится до 60 мг кофеина. Это важно учесть гипертоникам и тем, кто страдает от бессонницы. Если нет противопоказаний, в день можно выпивать до 700 мл чая, но при условии, что он является единственным источником кофеина.

Кому пуэр пить нельзя?

Это не лучший выбор для беременных женщин и людей, страдающих бессонницей. Также следует ограничить количество выпиваемого напитка при повышенном давлении, атеросклерозе и глаукоме.Пуэр не подходит для детей, особенно тех, кто слишком активен. Следует быть внимательным с ним больным с проблемами мочеполовой системы.

Как правильно выбрать пуэр?

В первую очередь следует обратить внимание на запах. Качественный пуэр имеет глубокий древесный аромат, со сливочными нотками.

Чай, изготовленный без соблюдения технологии и с нарушением правил хранения, приобретает запах рыбы или грибов. Это говорит о том, что сырье низкого качества или влажное, и от его использования лучше отказаться.

Как заварить чай

Пуэр важно уметь правильно заваривать. Если не соблюдать правила, такой чай окажет отравляющее действие на организм.

Для получения полезного напитка с изысканным вкусом важно придерживаться ряда требований: