Легко, красиво и вкусно: готовим кабачковые оладьи

Кабачки сейчас в доступе круглый год, но скоро будут в доступе молодые с грядки.
Предлагаем для этого случая запомнить рецепт кабачковых оладий. Дополните их сметаной и отличный завтрак на даче вам гарантирован.
Ингредиенты:
- 2 средних молодых кабачка
- 1 средняя луковица
- 2 зубчика чеснока
- немного свежей зелени
- 3 яйца
- 125 г муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- соль, перец по вкусу
Процесс приготовления:
- Кабачки натереть на мелкой терке (молодые не нужно очищать от кожицы), немного посолить, оставить на 10 минут, затем слить лишнюю жидкость, немного отжать.
- Лук и чеснок мелко нарезать или также натереть на терке. Зелень мелко порубить. Добавить все к кабачкам, хорошо перемешать.
- Вбить яйца, просеять муку с разрыхлителем, немного посолить и поперчить и хорошо все перемешать.
- На хорошо прогретой сковороде на небольшом огне обжаривать оладьи на растительном масле по несколько минут с каждой стороны под крышкой. И так до готовности.