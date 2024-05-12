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Легко, красиво и вкусно: готовим кабачковые оладьи

Кабачки сейчас в доступе круглый год, но скоро будут в доступе молодые с грядки.

Легко, красиво и вкусно: готовим кабачковые оладьи
© Eva.ru

Предлагаем для этого случая запомнить рецепт кабачковых оладий. Дополните их сметаной и отличный завтрак на даче вам гарантирован.

Ингредиенты:

  • 2 средних молодых кабачка
  • 1 средняя луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • немного свежей зелени
  • 3 яйца
  • 125 г муки
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя
  • соль, перец по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Кабачки натереть на мелкой терке (молодые не нужно очищать от кожицы), немного посолить, оставить на 10 минут, затем слить лишнюю жидкость, немного отжать.
  2. Лук и чеснок мелко нарезать или также натереть на терке. Зелень мелко порубить. Добавить все к кабачкам, хорошо перемешать.
  3. Вбить яйца, просеять муку с разрыхлителем, немного посолить и поперчить и хорошо все перемешать.
  4. На хорошо прогретой сковороде на небольшом огне обжаривать оладьи на растительном масле по несколько минут с каждой стороны под крышкой. И так до готовности.
Еда