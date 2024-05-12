Легко, красиво и вкусно: готовим кабачковые оладьи

Кабачки сейчас в доступе круглый год, но скоро будут в доступе молодые с грядки.

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Предлагаем для этого случая запомнить рецепт кабачковых оладий. Дополните их сметаной и отличный завтрак на даче вам гарантирован.

Ингредиенты:

2 средних молодых кабачка

1 средняя луковица

2 зубчика чеснока

немного свежей зелени

3 яйца

125 г муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

соль, перец по вкусу

Процесс приготовления: