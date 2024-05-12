Тиктокеры придумали «полезный перекус» с лимоном

Тиктокеры вовсю экспериментируют с употреблением цельных лимонов — о недостатке витамина С теперь можно не переживать, а о желудке мы бы побеспокоились. Однако тренд родился отнюдь не стараниями гурманов-экстремалов. Оказалось, что в Италии открылась компания, которая выращивает небольшие лимоны с низким содержанием кислоты и съедобной кожурой, богатой антиоксидантами, так что чистить цитрус необязательно.

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Однако найти этот особенный вид лимонов в продаже крайне непросто — но тренд есть тренд. Инфлюенсеры готовы перекусить на камеру и самым обычным кислым лимоном.

Например, блогер под ником @aaashleyk нарезала лимон ломтиками и полила медом, а также посыпала приправой из перцев чили, сока лайма и соли. В ролике «полезный перекус» тиктокерша дегустировала не одна, а с подругой. Как ни странно, девушки пришли к выводу, что вкус этого странного блюда «напоминает пепперони», и пошутили, что готовят его, когда родители забывают купить продукты.

Еще один вирусный рецепт — очень тонкие ломтики лимона с маринованным имбирем.

«В этом сочетании есть что-то такое, от чего у меня просто начинает дергаться глаз, но это так вкусно», — высказалась пользователь платформы под ником @suciia333.

Что ж, о вкусах не спорят, но лучше сперва убедиться, что у вас нет противопоказаний для употребления кислых «деликатесов».