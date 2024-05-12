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Что приготовить с бананом? Четыре простых рецепта для выходного

Банан — продукт универсальный, который украсит любое блюдо. С ним отлично сочетаются сырники, оладьи, блинчики, а также он станет основой для кексов и других вкусных десертов.

Что приготовить с бананом: четыре простых рецепта для выходного
© Eva.ru

Предлагаем подходящие варианты.

Творожно-банановые оладьи

Ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт
  • Банан — 1 шт
  • Мягкий творог 5% — 150 г
  • Сахар — по вкусу
  • Сода — 1/2 ч.л.
  • Мука — 100 г

Процесс приготовления:

  1. В блендере смешать банан, яйцо, творог до однородности. Добавить все сухие ингредиенты и перемешать. Тесто должно быть как густая сметана. Оставить отдыхать на 10 минут.
  2. Разогреть сковороду, ложкой выложить тесто и жарить под крышкой на медленном огне по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Банановые сырники

Ингредиенты:

  • Творог — 0,5 кг
  • Мука — 100 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Сахар — 100 г (можно меньше)
  • Бананы — 3 шт
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Растительное масло — для жарки

Процесс приготовления:

  1. Протертый сквозь сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. Добавить яйцо, соль, сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.
  2. Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепешек.
  3. Обжарить на разогретом растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и прогреть сырники еще 3 минуты.

Банановый чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

  • Печенье — 300 г
  • Творог — 300 г
  • Сахар — 120 г
  • Сметана — 100 г
  • Вода — 100 г
  • Сливочное масло — 80 г
  • Желатин — 20 г
  • Бананы — 3-4 шт

Процесс приготовления:

  1. Печенье измельчить с помощью блендера в мелкую крошку, перемешать с растопленным сливочным маслом.
  2. Утрамбовать смесь в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
  3. Залить желатин холодной кипяченой водой, дать постоять 30 минут. В большую миску выложить творог и сметану, добавить нарезанные бананы и сахар. Взбить блендером до получения однородной массы.
  4. Набухший желатин переложить в кастрюлю и подогреть. Не кипятить. Добавить в творожную массу и хорошо перемешать. Перелить смесь в форму на слой из печенья.
  5. Убрать в холодильник на 1 час или пока смесь не застынет. Выложить чизкейк из формы, украсить ломтиками банана и полить шоколадным соусом.

Банановый кекс в микроволновке

Ингредиенты:

  • Банан — 2 шт
  • Яйцо — 2 шт
  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 100 г
  • Разрыхлитель — 1 ч.л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Корица — 2 ч.л.
  • Молоко — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Бананы очистить от кожуры, нарезать на небольшие кусочки и размять вилкой или толкушкой в пюре.
  2. Смешать банановое пюре с яйцами, растопленным сливочным маслом, сахаром и перемешать.
  3. Муку, разрыхлитель, щепотку соли, корицу и молоко добавить в банановую смесь. Перемешать до однородности.
  4. Распределить смесь по форме пригодной для микроволновки. Указанное количество ингредиентов рассчитано на емкость объемом 1 литр.
  5. Запечь в микроволновке на максимальной мощности 8 минут.
  6. Готовый кекс по желанию присыпать сахарной пудрой.
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