Что приготовить с бананом? Четыре простых рецепта для выходного
Банан — продукт универсальный, который украсит любое блюдо. С ним отлично сочетаются сырники, оладьи, блинчики, а также он станет основой для кексов и других вкусных десертов.
Предлагаем подходящие варианты.
Творожно-банановые оладьи
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт
- Банан — 1 шт
- Мягкий творог 5% — 150 г
- Сахар — по вкусу
- Сода — 1/2 ч.л.
- Мука — 100 г
Процесс приготовления:
- В блендере смешать банан, яйцо, творог до однородности. Добавить все сухие ингредиенты и перемешать. Тесто должно быть как густая сметана. Оставить отдыхать на 10 минут.
- Разогреть сковороду, ложкой выложить тесто и жарить под крышкой на медленном огне по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Банановые сырники
Ингредиенты:
- Творог — 0,5 кг
- Мука — 100 г
- Яйцо — 1 шт
- Сахар — 100 г (можно меньше)
- Бананы — 3 шт
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Растительное масло — для жарки
Процесс приготовления:
- Протертый сквозь сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. Добавить яйцо, соль, сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности.
- Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепешек.
- Обжарить на разогретом растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и прогреть сырники еще 3 минуты.
Банановый чизкейк без выпечки
Ингредиенты:
- Печенье — 300 г
- Творог — 300 г
- Сахар — 120 г
- Сметана — 100 г
- Вода — 100 г
- Сливочное масло — 80 г
- Желатин — 20 г
- Бананы — 3-4 шт
Процесс приготовления:
- Печенье измельчить с помощью блендера в мелкую крошку, перемешать с растопленным сливочным маслом.
- Утрамбовать смесь в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка.
- Залить желатин холодной кипяченой водой, дать постоять 30 минут. В большую миску выложить творог и сметану, добавить нарезанные бананы и сахар. Взбить блендером до получения однородной массы.
- Набухший желатин переложить в кастрюлю и подогреть. Не кипятить. Добавить в творожную массу и хорошо перемешать. Перелить смесь в форму на слой из печенья.
- Убрать в холодильник на 1 час или пока смесь не застынет. Выложить чизкейк из формы, украсить ломтиками банана и полить шоколадным соусом.
Банановый кекс в микроволновке
Ингредиенты:
- Банан — 2 шт
- Яйцо — 2 шт
- Сливочное масло — 100 г
- Сахар — 100 г
- Мука — 100 г
- Разрыхлитель — 1 ч.л.
- Соль — 1 щепотка
- Корица — 2 ч.л.
- Молоко — 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Бананы очистить от кожуры, нарезать на небольшие кусочки и размять вилкой или толкушкой в пюре.
- Смешать банановое пюре с яйцами, растопленным сливочным маслом, сахаром и перемешать.
- Муку, разрыхлитель, щепотку соли, корицу и молоко добавить в банановую смесь. Перемешать до однородности.
- Распределить смесь по форме пригодной для микроволновки. Указанное количество ингредиентов рассчитано на емкость объемом 1 литр.
- Запечь в микроволновке на максимальной мощности 8 минут.
- Готовый кекс по желанию присыпать сахарной пудрой.