Что приготовить с бананом? Четыре простых рецепта для выходного

Банан — продукт универсальный, который украсит любое блюдо. С ним отлично сочетаются сырники, оладьи, блинчики, а также он станет основой для кексов и других вкусных десертов.

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Предлагаем подходящие варианты.

Творожно-банановые оладьи

Ингредиенты:

Яйцо — 1 шт

Банан — 1 шт

Мягкий творог 5% — 150 г

Сахар — по вкусу

Сода — 1/2 ч.л.

Мука — 100 г

Процесс приготовления:

В блендере смешать банан, яйцо, творог до однородности. Добавить все сухие ингредиенты и перемешать. Тесто должно быть как густая сметана. Оставить отдыхать на 10 минут. Разогреть сковороду, ложкой выложить тесто и жарить под крышкой на медленном огне по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Банановые сырники

Ингредиенты:

Творог — 0,5 кг

Мука — 100 г

Яйцо — 1 шт

Сахар — 100 г (можно меньше)

Бананы — 3 шт

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Растительное масло — для жарки

Процесс приготовления:

Протертый сквозь сито творог смешать с мукой, просеянной с разрыхлителем. Добавить яйцо, соль, сахар. Очищенные бананы измельчить и добавить в творожное тесто. Хорошо перемешать массу до однородности. Сформировать сырники, обвалять их в муке, придать форму лепешек. Обжарить на разогретом растительном масле, по 4-5 минут с каждой стороны до образования золотистой корочки. Накрыть сковороду крышкой и прогреть сырники еще 3 минуты.

Банановый чизкейк без выпечки

Ингредиенты:

Печенье — 300 г

Творог — 300 г

Сахар — 120 г

Сметана — 100 г

Вода — 100 г

Сливочное масло — 80 г

Желатин — 20 г

Бананы — 3-4 шт

Процесс приготовления:

Печенье измельчить с помощью блендера в мелкую крошку, перемешать с растопленным сливочным маслом. Утрамбовать смесь в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Поставить в холодильник, пока готовится начинка. Залить желатин холодной кипяченой водой, дать постоять 30 минут. В большую миску выложить творог и сметану, добавить нарезанные бананы и сахар. Взбить блендером до получения однородной массы. Набухший желатин переложить в кастрюлю и подогреть. Не кипятить. Добавить в творожную массу и хорошо перемешать. Перелить смесь в форму на слой из печенья. Убрать в холодильник на 1 час или пока смесь не застынет. Выложить чизкейк из формы, украсить ломтиками банана и полить шоколадным соусом.

Банановый кекс в микроволновке

Ингредиенты:

Банан — 2 шт

Яйцо — 2 шт

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 100 г

Мука — 100 г

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Соль — 1 щепотка

Корица — 2 ч.л.

Молоко — 2 ст.л.

Процесс приготовления: