Пять полезных видов капусты

Белокочанная капуста - самая распространенная. Растет практически везде и довольно универсальна. Ее добавляют в салаты, второе, супы и пироги. Кроме того, овощ содержит большое количество клетчатки, витаминов и аскорбиновой кислоты. Взрослому человеку требуется съесть 200 г сырой капусты или 100-150 г квашеной, чтобы восполнить суточную потребность в витамине С.

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Кольраби формой напоминает репу. На вкус - сочная и слегка сладковатая. Богата витамином C, клетчаткой и другими полезными веществами. Для приготовления блюд обычно берут клубни. Их можно есть сырыми в салатах, запекать, варить или жарить. Листья тоже употребляют в пищу сырыми или используют для мини-голубцов. Кроме того, в них больше полезных веществ, чем в клубнях.

Цветная капуста ценится за ее мягкий сливочный свежий вкус с легким ореховым оттенком. Она легче усваивается из-за меньшего содержания грубой клетчатки. В соцветиях содержится много витаминов и разных кислот. Лучше ее есть сырой, чтобы получить максимум полезных веществ. Также ее можно варить, жарить, запекать или добавлять в начинку для пирогов.

Брокколи подходит даже малышам. Белка в ней больше, чем в батате, спарже, шпинате и картофеле. Варить овощ, чтобы не растерять полезные свойства, нужно только в кипящей воде и не дольше трех минут. После варки брокколи рекомендуют положить в ледяную воду, чтобы соцветия не изменили цвет. Еще лучше - приготовление на пару или запекание в фольге.

Брюссельская капуста выведена из листовой в позапрошлом веке в Бельгии. Это двухлетнее растение, у которого в первый год вырастает стебель, а во второй в пазухах листьев формируются маленькие кочанчики. На одном стебле их может вырасти до сотни. Обычно их и едят. В этом виде много полезных свойств. К примеру, в несколько раз больше белка и витамина С, чем в белокочанной. Капуста низкокалорийна и хорошо усваивается.

А недавно в Роспотребнадзоре рассказали о преимуществах ранних овощей.