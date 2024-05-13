Вместо воды: полезные напитки, которые стоит пить перед завтраком

Утром мы привычно выпиваем стакан воды, однако специалисты уверены, что помимо нее можно выбрать полезный напиток, который станет отличным началом дня перед завтраком.

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Диетолог Вера Полежаева подсказала нам варианты вкусных и суперполезных напитков на каждый день.

Овсяный

Что нам понадобится:

Овсяные хлопья — 4 ст.л.

Банан — 1 шт.

Апельсин — половина.

Йогурт — 100 г.

Мед по вкусу.

Как готовим:

Идеально замочить овсянку на ночь в холодной воде. Утром выжимаем сок из апельсина, очищаем банан и нарезаем его кружочками. В блендере смешиваем все ингредиенты. Если вы не на диете, можно украсить коктейль шоколадной крошкой.

Мятный смузи

Что нам понадобится:

Минеральная вода — 100 мл.

Вишня — 100 г.

Виноград — 150 г.

Финики — 3 шт.

Мята — 5 листьев.

Как готовим:

Моем ягоды, убираем косточки из вишни. Финики замачиваем в теплой воде примерно на десять минут. Взбиваем все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Сахар в напитке можно заменить на мед.

Пряный какао

Что нам понадобится:

Какао — 100 г.

Молоко — 500 мл.

Гвоздика — 5 бутонов.

Мускатный орех — щепотка.

Ваниль — половина чайной ложки.

Кардамон — 5 «коробочек».

Корица и сахар по вкусу.

Как готовим:

Доводим до кипения молоко в сотейнике вместе с сахаром и специями. Далее важно оставить сотейник на полчаса под крышкой. Засыпаем какао в молоко, перемешиваем, снова ставим на огонь. На слабом огне томим до полного растворения какао. Убираем палочки корицы, процеживаем и смело употребляем перед или во время завтрака. Подобный напиток отлично запускает обмен веществ.