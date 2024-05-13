Вместо воды: полезные напитки, которые стоит пить перед завтраком
Утром мы привычно выпиваем стакан воды, однако специалисты уверены, что помимо нее можно выбрать полезный напиток, который станет отличным началом дня перед завтраком.
Диетолог Вера Полежаева подсказала нам варианты вкусных и суперполезных напитков на каждый день.
Овсяный
Что нам понадобится:
- Овсяные хлопья — 4 ст.л.
- Банан — 1 шт.
- Апельсин — половина.
- Йогурт — 100 г.
- Мед по вкусу.
Как готовим:
Идеально замочить овсянку на ночь в холодной воде. Утром выжимаем сок из апельсина, очищаем банан и нарезаем его кружочками. В блендере смешиваем все ингредиенты. Если вы не на диете, можно украсить коктейль шоколадной крошкой.
Мятный смузи
Что нам понадобится:
- Минеральная вода — 100 мл.
- Вишня — 100 г.
- Виноград — 150 г.
- Финики — 3 шт.
- Мята — 5 листьев.
Как готовим:
Моем ягоды, убираем косточки из вишни. Финики замачиваем в теплой воде примерно на десять минут. Взбиваем все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Сахар в напитке можно заменить на мед.
Пряный какао
Что нам понадобится:
- Какао — 100 г.
- Молоко — 500 мл.
- Гвоздика — 5 бутонов.
- Мускатный орех — щепотка.
- Ваниль — половина чайной ложки.
- Кардамон — 5 «коробочек».
- Корица и сахар по вкусу.
Как готовим:
Доводим до кипения молоко в сотейнике вместе с сахаром и специями. Далее важно оставить сотейник на полчаса под крышкой. Засыпаем какао в молоко, перемешиваем, снова ставим на огонь. На слабом огне томим до полного растворения какао. Убираем палочки корицы, процеживаем и смело употребляем перед или во время завтрака. Подобный напиток отлично запускает обмен веществ.