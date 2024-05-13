Эксперт: не стоит покупать пережаренные продукты в фастфуде

Любителям фастфуда не стоит покупать пережаренные блюда, призвала в беседе с Пятым каналом руководитель группы биологических исследований ФИАН Светлана Димитриева. Так, например, темный цвет картошки фри говорит о том, что она жарилась с нарушением санитарных норм.

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Я призываю вас не покупать пережаренные продукты, не покупать продукты более темного цвета, а брать только золотистого, желтого, равномерного окраса картошечку фри, — уточнила специалист.

По словам Димитриевой, даже соусы и топинги могут доставить массу проблем для здоровья, поскольку они в своем составе имеют модифицированный крахмал, красители и ароматизаторы. Они изготавливаются в промышленном масштабе на специализированных производствах.

Ранее научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ врач-эндокринолог Зухра Павлова обратила внимание на то, что злоупотребление жирной и сладкой пищей может привести к ухудшению работы мозга. Наибольшие проблемы с памятью при такой диете ученые во время исследований фиксировали у молодых крыс, у которых не удалось восстановить работу мозга при переводе на правильное питание.