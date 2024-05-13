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Готовим желе из сметаны с орехами

Хочется вкусный десерт, но дома отсутствует духовой шкаф? Не беда! Можно приготовить себе и гостям вкуснейшее желе из сметаны с орехами.

Рецепт желе из сметаны с орехами
© dreamstime.com

Ингредиенты на 4 порции:

  • Сметана — 500 г.
  • Сахар — 180 г.
  • Желатин — 15 г.
  • Грецкие орехов — полстакана
  • Молоко — 100 г.

Процесс приготовления:

  • Желатин замочить в молоке. Когда он набухнет, перелить в металлическую посуду, поставить на медленный огонь и, помешивая, ждать, когда все крупинки растворятся (до кипения не доводим!).
  • Сметану взбить с сахаром до полного растворения последнего. В конце взбивания вводим растворенный в молоке желатин.
  • Орехи не очень мелко порубить ножом. Смешать орехи со сметанной массой.
  • Переложить в формочки или порционные креманки и ставим в холодильник для застывания на 2-3 часа.