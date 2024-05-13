Рецепт желе из сметаны с орехами

Хочется вкусный десерт, но дома отсутствует духовой шкаф? Не беда! Можно приготовить себе и гостям вкуснейшее желе из сметаны с орехами.

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Ингредиенты на 4 порции:

Сметана — 500 г.

Сахар — 180 г.

Желатин — 15 г.

Грецкие орехов — полстакана

Молоко — 100 г.

Процесс приготовления: