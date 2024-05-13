Рецепт желе из сметаны с орехами

Готовим желе из сметаны с орехами
Хочется вкусный десерт, но дома отсутствует духовой шкаф? Не беда! Можно приготовить себе и гостям вкуснейшее желе из сметаны с орехами.
Ингредиенты на 4 порции:
- Сметана — 500 г.
- Сахар — 180 г.
- Желатин — 15 г.
- Грецкие орехов — полстакана
- Молоко — 100 г.
Процесс приготовления:
- Желатин замочить в молоке. Когда он набухнет, перелить в металлическую посуду, поставить на медленный огонь и, помешивая, ждать, когда все крупинки растворятся (до кипения не доводим!).
- Сметану взбить с сахаром до полного растворения последнего. В конце взбивания вводим растворенный в молоке желатин.
- Орехи не очень мелко порубить ножом. Смешать орехи со сметанной массой.
- Переложить в формочки или порционные креманки и ставим в холодильник для застывания на 2-3 часа.