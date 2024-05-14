В Роспотребнадзоре назвали полезные свойства щавеля

Щавель является источником витаминов А, С и К, а также полезных микроэлементов, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов ведомства, в листьях щавеля также содержится витамин В и клетчатка.

© globallookpress

Свежий щавель содержит в себе не только витамины и микроэлементы, но и важные минералы, объяснили специалисты. Например, в этом растении есть кальций, калий, магний, натрий и железо.

Также щавель является источником клетчатки, углеводов, дубильных вещества, белка, флавоноидов и эфирных масел. Чтобы выбрать свежее растение, нужно обратить внимание на его листья, они должны быть плотными, сухими и иметь яркий цвет.

"Приобретая свежий щавель, обратите внимание на окраску: она должна иметь яркий, как правило, зеленый цвет или зелено-бордовый окрас листьев. Продукт надо внимательно осмотреть на отсутствие насекомых и точек", — объяснили в ведомстве.

Щавель особенно полезен для людей с ожирением, однако его лучше не употреблять людям с мочекаменной болезнью и проблемами с ЖКТ. Также это растение не рекомендуется тем, кто страдает от панкреатита и обострения гастрита.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что одуванчики можно и нужно употреблять в пищу. Она отметила, что салат из этого растения содержит много полезных элементов, включая витамин К, бета-каротин и марганец.