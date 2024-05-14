70% россиян предпочитают продукты отечественного производства

Аналитический центр НАФИ, Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и Общественная палата Российской Федерации представили результаты исследования, с которыми ознакомилась редакция sfera.fm.

Данные результаты показали, что все товарные категории можно разделить на три группы на основании того, насколько охотно россияне готовы приобретать товары отечественного производства.

В первую, или приоритетную группу, попали товары, для которых фактор отечественного производства является плюсом, стимулирующим к приобретению. Абсолютное большинство россиян — 705 опрошенных, — относят в эту категорию продукты питания и напитки.

Большинство опрошенных, которые выбирают отечественные продукты питания, были среднего возраста, отмечают исследователи. При этом более 40% россиян выбирают отечественные продукты по социальным причинам, среди которых поддержка экономической стабильности, независимости и безопасности страны (41%), поддержка кадровой устойчивости и создание и поддержание рабочих мест в регионах (40%).

Ранее sfera.fm сообщала, что 75% россиян положительно относятся к здоровому питанию.