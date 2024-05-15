Как приготовить хачапури с творогом и сыром на сковороде

Всем известно, что хачапури — это блюдо грузинской национальной кухни. Ароматная и сытная лепешка с разнообразными начинками много лет назад покорила любителей быстрого перекуса, но как приготовить их в домашних условиях? Делимся рецептом хачапури с творогом и сыром.

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Ингредиенты:

Кефир — 240 мл.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — 1 ч. л. + для начинки

Мука — 350 г. + для посыпки

Творог — 250 г.

Сыр — 250 г.

Перец, зелень — по вкусу

Процесс приготовления: