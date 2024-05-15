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Как приготовить хачапури с творогом и сыром на сковороде

Всем известно, что хачапури — это блюдо грузинской национальной кухни. Ароматная и сытная лепешка с разнообразными начинками много лет назад покорила любителей быстрого перекуса, но как приготовить их в домашних условиях? Делимся рецептом хачапури с творогом и сыром.

Как приготовить хачапури с творогом и сыром на сковороде
© свободные интернет-источники

Ингредиенты:

  • Кефир — 240 мл.
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л. + для начинки
  • Мука — 350 г. + для посыпки
  • Творог — 250 г.
  • Сыр — 250 г.
  • Перец, зелень — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Соедините кефир, соду и соль. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
  2. Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте при комнатной температуре на 20 минут.
  3. Разомните творог вилкой. Натрите сыр. Смешайте эти ингредиенты. Посолите и поперчите.
  4. Присыпьте стол мукой. Разделите тесто на 4–5 частей. Расплющите их в тонкие круги.
  5. В центр каждой заготовки положите порцию начинки. Хорошо защипните края и раскатайте заготовки в лепёшки.
  6. Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Обжаривайте хачапури по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности.
Еда