Как приготовить хачапури с творогом и сыром на сковороде
Всем известно, что хачапури — это блюдо грузинской национальной кухни. Ароматная и сытная лепешка с разнообразными начинками много лет назад покорила любителей быстрого перекуса, но как приготовить их в домашних условиях? Делимся рецептом хачапури с творогом и сыром.
Ингредиенты:
- Кефир — 240 мл.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — 1 ч. л. + для начинки
- Мука — 350 г. + для посыпки
- Творог — 250 г.
- Сыр — 250 г.
- Перец, зелень — по вкусу
Процесс приготовления:
- Соедините кефир, соду и соль. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто.
- Заверните тесто в пищевую плёнку и оставьте при комнатной температуре на 20 минут.
- Разомните творог вилкой. Натрите сыр. Смешайте эти ингредиенты. Посолите и поперчите.
- Присыпьте стол мукой. Разделите тесто на 4–5 частей. Расплющите их в тонкие круги.
- В центр каждой заготовки положите порцию начинки. Хорошо защипните края и раскатайте заготовки в лепёшки.
- Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Обжаривайте хачапури по 3–4 минуты с каждой стороны до румяности.