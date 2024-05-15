Пищевой технолог рассказала, как выбрать натуральный творог

Для этого нужно знать продавца и присмотреться к внешнему виду молочного зерна, оно не должно быть идеальным и красивым. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила Эльвира Морозова.

«Есть заводы, которые используют трансглютаминазу для улучшения вида творога, чтобы он был красивый, рассыпчатый, чтобы максимально собрать весь белок, полностью выжать весь творог. Экономически очень выгодно это, но сейчас заводы стараются меньше её использовать или вообще не использовать. До конца не исследовано, насколько она вредна, есть такой эффект, что она придаёт небольшой сладковатый вкус творогу, она как пепси-кола, то есть ешь творог и ещё хочется, появляется аппетит. Вреда никто не доказал до сих пор, я не знаю исследований, что трансглютаминаза вредна для человека. Она не входит в список запрещённых. Трансглютаминаза всегда благополучно использовалась в мясной промышленности, я не видела запретов. Чтобы выбрать максимально натуральный творог надо знать продавцов, чисто внешне тяжело будет выбрать и определить, по виду не узнаешь. Единственный вариант — это когда идёт красивое крупное зерно, то есть вероятность присутствия трансглютаминазы. Но просто нужно знать честных производителей. Я читала про «Русское молоко», они не используют трансглютаминазу, я их знаю, я была много раз на производстве, они ненатурального не используют. Я думаю, что нужно более точно провести анализы».

Ранее Роскачество обнаружило в твороге некоторых производителей «мясной клей» [трансглютаминазу — прим. ГМ]. Он найден в продукции марок «Свежее завтра» и «Славянские кружева».