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Классический рецепт безе: нежное хрустящее лакомство из минимума продуктов

Безе — это воздушный хрустящий десерт родом из Франции. Рассказываем, как приготовить его в духовке.

Классический рецепт безе: нежное хрустящее лакомство из минимума продуктов
© Unsplash

Ингредиенты

  • яичные белки — 4 шт.;
  • сахарная пудра — 200 г;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка по вкусу.

Способ приготовления

Включите духовку на 100 градусов и оставьте ее нагреваться.

Отделите белки от желтков в чистую, сухую и глубокую емкость. Взбейте белки миксером на средней скорости до образования пены.

Всыпьте в смесь сахарную пудру, продолжая взбивать ее. При желании добавьте соль.

Влейте лимонный сок и снова взбейте смесь. Она станет густой и плотной.

Застелите противень пергаментом. С помощью кондитерского мешка или ложки сформируйте «конфетки» из сладкой массы прямо на противне.

Выпекайте безе в духовке в течение 1,5–2 часов. Готовый десерт станет легким и твердым на ощупь. При необходимости оставьте угощение досыхать в выключенной духовке.

Нежное лакомство готово!

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Еда