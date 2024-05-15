Классический рецепт безе: нежное хрустящее лакомство из минимума продуктов
Безе — это воздушный хрустящий десерт родом из Франции. Рассказываем, как приготовить его в духовке.
Ингредиенты
- яичные белки — 4 шт.;
- сахарная пудра — 200 г;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- соль — щепотка по вкусу.
Способ приготовления
Включите духовку на 100 градусов и оставьте ее нагреваться.
Отделите белки от желтков в чистую, сухую и глубокую емкость. Взбейте белки миксером на средней скорости до образования пены.
Всыпьте в смесь сахарную пудру, продолжая взбивать ее. При желании добавьте соль.
Влейте лимонный сок и снова взбейте смесь. Она станет густой и плотной.
Застелите противень пергаментом. С помощью кондитерского мешка или ложки сформируйте «конфетки» из сладкой массы прямо на противне.
Выпекайте безе в духовке в течение 1,5–2 часов. Готовый десерт станет легким и твердым на ощупь. При необходимости оставьте угощение досыхать в выключенной духовке.
Нежное лакомство готово!
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