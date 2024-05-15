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Классический рецепт нежных творожных сырников на сковороде

Сырники — нежное блюдо, требующее минимум времени и продуктов. Рассказываем, как приготовить сытное угощение за пару минут.

Классический рецепт нежных творожных сырников на сковороде
© Unsplash

Ингредиенты

  • творог — 500 г;
  • мука — 4 ст. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 4 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1–2 ст. л.

Способ приготовления

Переложите творог в глубокую емкость. Сверху разбейте яйца, всыпьте обычный и ванильный сахар. Перемешивайте до однородного состояния.

Следом всыпьте муку, вновь перемешайте, чтобы получилось тесто.

Скатайте колобочки, приплюсните их, чтобы образовались лепешечки.

Смажьте сковороду маслом и дайте ей нагреться. Затем выложите в нее сырники. Обжаривайте, пока лепешки не покроются золотистой корочкой. Переверните их и повторите.

При желании дополните сырники сметаной или вареньем, и легкий завтрак или перекус готов.

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Еда