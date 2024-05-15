Классический рецепт нежных творожных сырников на сковороде
Сырники — нежное блюдо, требующее минимум времени и продуктов. Рассказываем, как приготовить сытное угощение за пару минут.
Ингредиенты
- творог — 500 г;
- мука — 4 ст. л.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 4 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1–2 ст. л.
Способ приготовления
Переложите творог в глубокую емкость. Сверху разбейте яйца, всыпьте обычный и ванильный сахар. Перемешивайте до однородного состояния.
Следом всыпьте муку, вновь перемешайте, чтобы получилось тесто.
Скатайте колобочки, приплюсните их, чтобы образовались лепешечки.
Смажьте сковороду маслом и дайте ей нагреться. Затем выложите в нее сырники. Обжаривайте, пока лепешки не покроются золотистой корочкой. Переверните их и повторите.
При желании дополните сырники сметаной или вареньем, и легкий завтрак или перекус готов.
Ранее мы рассказывали, как приготовить тонкие вкусные блины на молоке, кефире и соке.