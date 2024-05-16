Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Мясо по-французски — это сытное блюдо с неповторимым вкусом и чарующим ароматом.
Рассказываем, как запечь его в духовке.
Ингредиенты
- мясо по вкусу (говядина, свинина и пр.) — 500 г;
- сыр — 300 г;
- майонез — 150 г;
- морковь — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.
- Нарежьте мясо на ломтики толщиной около 0,5 см. Отбейте его молотком.
- Подготовьте лук и сыр. Лук нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Сыр натрите на крупной терке.
- Застелите противень или форму бумагой для выпекания. Выложите ломти мяса, смажьте их тонким слоем майонеза. Сверху выложите лук, затем посыпьте сыром.
- Поставьте мясо по-французски запекаться в духовку на 40 минут. Блюдо будет готово, когда на сыре появится румяная корочка.
- Сытное угощение можно подавать к столу! Разнообразить рецепт помогут овощи и специи по вкусу. А в качестве украшения подойдет свежая зелень.
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