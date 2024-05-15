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Классический рецепт шарлотки — нежного пирога с яблоками

Пышная ароматная шарлотка — это простое блюдо, требующее минимум времени и ингредиентов. Рассказываем, как испечь ее в духовке по классическому рецепту.

Классический рецепт шарлотки — нежного пирога с яблоками
© Unsplash

Ингредиенты

  • яблоки — 3–4 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • мука — 150 г;
  • сахар — 150 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л. (по желанию);
  • соль — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

  1. Включите духовку и оставьте разогреваться до 180 градусов.
  2. Разбейте яйца в миску или кастрюлю. Всыпьте обычный и ванильный сахар. Взбейте смесь. Она должна стать пышной и однородной.
  3. В другой миске смешайте просеянную муку и разрыхлитель. Для вкуса можно добавить соль и корицу. Затем всыпьте их в смесь из яиц и сахара, перемешайте до однородности.
  4. Нарежьте яблоки кубиками или дольками.
  5. Возьмите форму для выпечки, застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Распределите яблоки по дну и равномерно залейте тестом.
  6. Поставьте шарлотку выпекаться на 40–45 минут.

Пирог готов! При желании украсьте его сахарной пудрой.

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