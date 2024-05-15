Стало известно, чем опасен «мясной клей» в продуктах

«Мясной клей» (микробная трансглютаминаза), который был обнаружен Роскачеством в твороге некоторых производителей, может быть опасен для здоровья.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что микробная трансглютаминаза — это фермент, который в некоторых странах широко используется в производстве выпечки, молочной продукции, готовых блюд. Он помогает улучшить текстуру, консистенцию, внешний вид блюд и даже срок их годности, пишут "Известия".

При этом некоторые исследования связывают использование микробной трансглютаминазы с возможными негативными последствиями для здоровья.

«Добавка и образуемые ею соединения увеличивают проницаемость кишечника, подавляют защитные механизмы ЖКТ, способствуют росту вредоносных микроорганизмов и провоцируют многие другие нежелательные процессы. Считается, что она может приводить к образованию специфических белковых соединений, тем самым повышая риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и нейродегенеративных заболеваний», — предупредила специалист.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», исследование, проведённое учёными Стэнфордского университета, выявило опасную связь между газовыми плитами в квартирах и возникновением рака.