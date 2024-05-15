Люля-кебаб: готовим сытную мясную закуску в домашних условиях
Люля-кебаб — популярное мясное блюдо восточной кухни. Рассказываем, как приготовить ароматное и сочное угощение дома на сковороде.
Ингредиенты
Для приготовления люля-кебаба вам понадобятся:
- баранина — 500 г;
- свиная шея — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- перец молотый — 1 ч. л.;
- зира (кумин) — 1 ч. л.;
- кориандр — 1 ч. л.; растительное масло — 4 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- укроп — 3–5 веточек;
- петрушка — 3–5 веточек.
Вам также потребуются шпажки для мяса. Длина — 20–30 см.
Подается блюдо вместе с лавашем или хлебом, свежими овощами, луком и соусами.
Способ приготовления
Теперь переходим непосредственно к приготовлению блюда:
- смешайте рубленое мясо, проверните через мясорубку или в блендере;
- мелко нарежьте лук и чеснок;
- нарежьте и смешайте зелень;
- в глубокой миске перемешайте мясо, зелень, лук, чеснок, специи, добавьте 2 ст. л. растительного масла;
- слепите мясные колбаски диаметром около 3–4 см, нанижите на шпажки;
- смажьте сковороду 2 ст. л. растительного масла;
- обжаривайте колбаски со всех сторон на разогретой сковороде до готовности примерно 15–20 минут.
Люля-кебаб готов! Получившиеся колбаски подаются к столу прямо на шпажках. Приятного аппетита!
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