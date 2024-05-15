Врач объяснила, что лучше не есть при проблемах с кожей

Диетолог Джутова: при проблемах с кожей нужно исключить шоколад и фастфуд. И это только начало списка. Все попавшие в него продукты либо ухудшают ситуацию, либо вызывают аллергические реакции и даже акне. Причём отказ от них благоприятно скажется не только на коже, но и на здоровье в целом. Большинство продуктов из него не считаются полезными.

Продукты, от которых лучше отказаться

Как рассказала РИАМО врач-диетолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Марьяна Джутова, для того чтобы не усугубить проблемы с кожей и не получить новые, важно отказаться от нескольких типов продуктов.

шоколад — в нём много сахара и жиров, плюс он может спровоцировать пищевую аллергию;

цитрусовые — самый известный источник витамина С, но есть и минус: его много. А значит, есть риск аллергических реакций с кожными проявлениями;

чипсы — продукт с высоким гликемическим индексом, может вызвать акне;

жареное — аналогично чипсам;

приготовленные во фритюре — то же самое;

алкоголь — обезвоживает кожу, способен усугубить воспаление и даже ускорить процессы старения.

Мнение учёных

Существует немало исследований, согласно которым газированные напитки, печенье и готовые блюда могут поспособствовать появлению проблем со здоровьем, в том числе болезней сердца и некоторых видов рака.

Но, как оказалось, такая еда портит в том числе и волосы. Она усиливает активность сальных желёз и повышает жирность кожи головы. Поэтому фастфуд может быть причиной жирных волос и их выпадения, а также проблем с кожей.

Как подготовить кожу к лету

Со сменой сезона у кожи появляются новые потребности, поэтому важно внести корректировки в уход за ней. К примеру, вместо питательных средств использовать увлажняющие, порекомендовала дерматолог-косметолог Кнара Андрян.

Кроме этого, летом необходимы: