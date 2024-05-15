Врач объяснила, что лучше не есть при проблемах с кожей

Что лучше не есть при проблемах с кожей? Перечислила врач
Диетолог Джутова: при проблемах с кожей нужно исключить шоколад и фастфуд. И это только начало списка. Все попавшие в него продукты либо ухудшают ситуацию, либо вызывают аллергические реакции и даже акне. Причём отказ от них благоприятно скажется не только на коже, но и на здоровье в целом. Большинство продуктов из него не считаются полезными.
Продукты, от которых лучше отказаться
Как рассказала РИАМО врач-диетолог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Марьяна Джутова, для того чтобы не усугубить проблемы с кожей и не получить новые, важно отказаться от нескольких типов продуктов.
- шоколад — в нём много сахара и жиров, плюс он может спровоцировать пищевую аллергию;
- цитрусовые — самый известный источник витамина С, но есть и минус: его много. А значит, есть риск аллергических реакций с кожными проявлениями;
- чипсы — продукт с высоким гликемическим индексом, может вызвать акне;
- жареное — аналогично чипсам;
- приготовленные во фритюре — то же самое;
- алкоголь — обезвоживает кожу, способен усугубить воспаление и даже ускорить процессы старения.
Мнение учёных
Существует немало исследований, согласно которым газированные напитки, печенье и готовые блюда могут поспособствовать появлению проблем со здоровьем, в том числе болезней сердца и некоторых видов рака.
Но, как оказалось, такая еда портит в том числе и волосы. Она усиливает активность сальных желёз и повышает жирность кожи головы. Поэтому фастфуд может быть причиной жирных волос и их выпадения, а также проблем с кожей.
Как подготовить кожу к лету
Со сменой сезона у кожи появляются новые потребности, поэтому важно внести корректировки в уход за ней. К примеру, вместо питательных средств использовать увлажняющие, порекомендовала дерматолог-косметолог Кнара Андрян.
Кроме этого, летом необходимы:
- сыворотки с витамином С и другими антиоксидантами;
- гиалуроновые сыворотки;
- солнцезащитные кремы (SPF-средства).