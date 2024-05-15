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Что такое Бугаца? Готовим сладкий греческий пирог по традиционному рецепту

Традиционный и очень вкусный слоеный пирог, получивший название Бугаца, — излюбленное блюдо жителей Греции. Рассказываем как приготовить десерт в домашних условиях.

Что такое Бугаца? Готовим сладкий греческий пирог по традиционному рецепту
© Свободные интернет-источники

Ингредиенты:

  • Тесто фило — 12 листов
  • Лимон — 1 шт.
  • Молоко — 1 л.
  • Манка — 140 г.
  • Яйцо — 4 шт.
  • Сахар — 250 г.
  • Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
  • Слив. масло — 180 г. + для смазывания
  • Сахарная пудра — по вкусу
  • Корица — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Ножом снимите с лимона цедру, не затрагивая белую часть. Молоко налейте в небольшую кастрюлю, добавьте цедру.
  2. Доведите до кипения. Тонкой струйкой всыпьте в кастрюлю манку. Варите кашу до загустения 3–4 минуты, постоянно помешивая.
  3. Миксером взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом в пышную пену. Постоянно помешивая, влейте яйца к каше.
  4. Варите на слабом огне 2–3 минуты до загустения, постоянно помешивая. Снимите крем с огня и переложите в миску.
  5. Удалите цедру лимона, накройте крем пищевой плёнкой и полностью остудите.
  6. Разогрейте духовку до 180 °С. Прямоугольную форму для запекания смажьте сливочным маслом.
  7. Растопите сливочное масло. На дно формы выложите 8 листов теста, каждый промазывайте маслом.
  8. Выложите на тесто крем. Загните края листов внутрь. Накройте пирог оставшимся тестом, каждый лист смазывайте маслом.
  9. Срежьте излишки теста ножницами. Слегка сбрызните верх пирога водой и поставьте его в разогретую духовку на 30–40 минут.
  10. Когда пирог станет золотистым, достаньте его. Немного остудите и — по желанию — посыпьте сахарной пудрой и корицей.