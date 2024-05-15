Что такое Бугаца? Готовим сладкий греческий пирог по традиционному рецепту
Традиционный и очень вкусный слоеный пирог, получивший название Бугаца, — излюбленное блюдо жителей Греции. Рассказываем как приготовить десерт в домашних условиях.
Ингредиенты:
- Тесто фило — 12 листов
- Лимон — 1 шт.
- Молоко — 1 л.
- Манка — 140 г.
- Яйцо — 4 шт.
- Сахар — 250 г.
- Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.
- Слив. масло — 180 г. + для смазывания
- Сахарная пудра — по вкусу
- Корица — по вкусу
Процесс приготовления:
- Ножом снимите с лимона цедру, не затрагивая белую часть. Молоко налейте в небольшую кастрюлю, добавьте цедру.
- Доведите до кипения. Тонкой струйкой всыпьте в кастрюлю манку. Варите кашу до загустения 3–4 минуты, постоянно помешивая.
- Миксером взбейте яйца с сахаром и ванильным экстрактом в пышную пену. Постоянно помешивая, влейте яйца к каше.
- Варите на слабом огне 2–3 минуты до загустения, постоянно помешивая. Снимите крем с огня и переложите в миску.
- Удалите цедру лимона, накройте крем пищевой плёнкой и полностью остудите.
- Разогрейте духовку до 180 °С. Прямоугольную форму для запекания смажьте сливочным маслом.
- Растопите сливочное масло. На дно формы выложите 8 листов теста, каждый промазывайте маслом.
- Выложите на тесто крем. Загните края листов внутрь. Накройте пирог оставшимся тестом, каждый лист смазывайте маслом.
- Срежьте излишки теста ножницами. Слегка сбрызните верх пирога водой и поставьте его в разогретую духовку на 30–40 минут.
- Когда пирог станет золотистым, достаньте его. Немного остудите и — по желанию — посыпьте сахарной пудрой и корицей.