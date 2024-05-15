Что такое Бугаца? Готовим сладкий греческий пирог по традиционному рецепту

Традиционный и очень вкусный слоеный пирог, получивший название Бугаца, — излюбленное блюдо жителей Греции. Рассказываем как приготовить десерт в домашних условиях.

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Ингредиенты:

Тесто фило — 12 листов

Лимон — 1 шт.

Молоко — 1 л.

Манка — 140 г.

Яйцо — 4 шт.

Сахар — 250 г.

Ванильный экстракт — 1/2 ч. л.

Слив. масло — 180 г. + для смазывания

Сахарная пудра — по вкусу

Корица — по вкусу

Процесс приготовления: