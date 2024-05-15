Нижегородские бариста назвали самые популярные рецепты кофе

Идея сравнить кофе в нижегородских кафе возникла давно. Вместе с Лерой – она опытный бариста и знает толк в своем деле – мы посетили 6 разных кофеен Нижнего Новгорода, дали субъективные оценки вкуса и подачи напитков по десятибалльной шкале, а также зафиксировали время их приготовления. Каждый находит в кофе что-то свое. А что оно значит для вас? «Хюгге» (Нижневолжская набережная, причал 6) Начать мы решили с кофейни «Хюгге» с датской тематикой. Слово «hygge» обозначает спокойствие, уют, комфорт и благополучие. Теперь это целая философия, искусство быть счастливым. В 1992 году футболисты Дании выиграли чемпионат Европы. В честь этого события кофейня назвала свой фирменный напиток 19.92.19.92 «Это десертный кофе с достаточно необычным, но очень вкусным сочетанием. Нашим гостям очень нравится», – встретила нас бариста Ксения. Что отличает этот кофе от других? Сироп «Амаретто». Его вкус похож чем-то на ликер, только без алкоголя. Кстати, его, на мой взгляд, отлично дополняют цельные кед­ровые орешки. Мне понравилось очень, а вот Лера не оценила (орехи застревают в трубочке). Подача: 7,6. Вкус: 9,6Арахисовый раф Классика, которая встречается практически везде. Мелкая крошка измельченного ореха смешивается с напитком. Сверху пену слегка посыпают солью, что делает кофе интереснее. Подача: 7,6. Вкус: 8,8Оба напитка приготовили за 9 минут. «Мы придерживаемся философии Хюгге. Думаю, поэтому к нам и приходят. Мы всегда рады гостям. Для меня кофе – это самый любимый напиток», – поделилась бариста Ксения. «Темп» (ул. Пискунова, 26) Следующей точкой нашего маршрута стало одно из самых любимых мест нижегородцев. С 2018 года в кофейню попадают только самые заядлые кофеманы, для которых находить различия разных сортов кофе – дело принципа.Латте «Соленый арахис» «Почему «Арахис» самый популярный? – бариста Миша начал рассказ о напитке-фаворите. – Потому что людям нравится сочетание сладкого и соленого». Арахисовая паста, сливки, гималайская соль и белый сахар. Вся масса перебивается в блендере до консистенции плотного сливочного соу­са. Сверху напиток посыпается дополнительной щепоткой соли и карамелью из тростникового сахара. «Особенно сильно наши посетители любят корочку на пенке. Чтобы она образовалась, верхний слой обычно обжигают горелкой, но здесь в этом нет необходимости. Из-за того, что фракция сахара очень мелкая, она быстро «прикипает» к вспененному молоку – и получается плотная корочка», – описывает бариста. Молоко должно быть обязательно вспененным, чтобы оно не выпало в осадок, а сахар не растворился. Поэтому с обычным молоком эффекта «крем-брюле» достичь не удастся и «Арахис» перестанет быть «Арахисом». Подача: 10,10. Вкус: 10,10Раф «апельсин-малина» Миша считает этот напиток одним из самых интересных: «Сначала мы снимаем цедру с апельсина, затем сушим ее и смешиваем со сливками и сахаром. Далее нужно измельчить смесь до пудры. Это основа напитка. Этот кофе состоит из нескольких слоев – цитрусовая составляющая внизу и кисло-сладкая пудра сверху – дегидрированная малина. Так достигается необычное приятное сочетание». Подача: 10,10. Вкус: 8,10Оба напитка приготовили за 9 минут. – За что вас любят нижегородцы, Миша? – «Темп» стал одним из первых заведений в Нижнем, которое популяризирует формат московских городских кофеен с идеей ранних завтраков и бенедиктов. В дополнение к этому мы варим прекрасный кофе. Для меня кофе – это продукт, с которым можно работать в разных направлениях. «Mola Mola» (Алексеевская, 6) Владельцы этого кафе – дайверы. Вдохновившись подводными путешествиями, они придумали название для кофейни – «Моla Mola». Это очень редкая рыба-луна. Считается большой удачей встретить ее.Латте «Манго-перец» «Мы предлагаем острый вариант «Манго-перец» с тропическими нотками и необычным послевкусием, – рассказывает бариста Аня. На наш взгляд, это не повседневный вариант – ощущения действительно острые! В составе напитка сушеный красный перец. Чтобы сбалансировать его вкус, вместо обычного молока используется кокосовое. Сюда прекрасно подходит фруктовая матча. Сублимированное манго вместе с кофе и молоком еще больше приглушает остроту перца и делает напиток более мягким. Подача: 10,10. Вкус: 8,8Латте «Лимонный пирог» Еще один любимчик посетителей кофейни – пряный цитрусовый латте. Лимонную посыпку из цедры и сахара Аня называет «искристой». Ее вкус дополняется сладостью пряной карамели. Корица, бадьян и гвоздика – все это нужно хорошенько поджарить, чтобы вкусовые и ароматические свойства специй вышли на первый план. «Мы решили немножко схитрить и сделать аромат этого кофе ярче, чем вкус, потому что лимон – достаточно сложный продукт, особенно при взаимодействии с молоком. Поэтому лично для меня этот напиток ощущается, как если бы мы ели лимонный пирог и запивали его горячим молоком», – делится Аня. Подача: 10,10. Вкус: 5,6Оба напитка приготовили за 11 минут. «Мы стараемся поддерживать экологию и здоровый образ жизни. Изучаем кофейную индустрию. Я знаю о кофе много и постоянно «варюсь» в этой теме, я бы даже сказала, что четверть жизни я в ней. Поэтому для меня кофе – это часть жизни», – заключила Аня. «Верхушка кофе» (Большая Покровская, 2) Мы шли по Пискунова в сторону Покровки, и тут Лера потянула меня в «Верхушку кофе», сказав, что «никак нельзя пропустить это место».Раф Брауни Этот напиток настолько старый, что его уже можно назвать классикой кофейни. Его придумала девушка, которая работала здесь шеф-бариста еще во времена основания кофейни. «Он точно понравится тем, кто хочет попробовать что-то кофейное, но уже устал от классических капучино или флэт уайта. Напиток интересен в плане сборки: в основе – двойной шот эспрессо, а для сладости мы добавляем в него темный шоколад, яблоко, какао-порошок с горчинкой и тростниковый сахар, – рассказывает бариста Вова, – просто, понятно и очень вкусно». Подача: 10,10. Вкус: 9,9Латте «Синий пломбир» Я поначалу даже не поняла, почему этот напиток называют синим. В его составе синяя матча, а значит, цвет пены очень незаметный. Во вкусе порадовала деталь, возвращающая в детство – шипучка (трескающийся во рту сахар). «Я бы назвал его не синим, а даже снежным. Красивый кофе с соленой пудрой и шипучим сахаром сверху», – оценил Вова. Подача: 7,10. Вкус: 5,4Оба напитка приготовили за 13 минут. «Кофе – штука непостоянная. Используя одно и то же зерно, один и тот же рецепт, одну и ту же воду и такое же оборудование, на выходе всегда получается новый вкус, который зависит от каждого твоего движения, поэтому для меня кофе – это эксперименты», – сказал бариста Вова. «Skuratov Coffee» (Большая Печерская, 44) Поскольку Лера работает в этой кофейне, она не стала оценивать напитки на вкус и подачу, поэтому ниже только мои субъективные оценки. В Скуратове сделали акцент на том, что не повторяется в других кофейнях.Эйр-латте Этот кофе мной никогда не выделялся. Всегда хотелось выбрать что-то горячее и сладкое, из привычной классики. Однако теперь он однозначно входит в мой личный топ. «Разработка этого напитка началась еще в 2017 году, когда мы занялись кофе холодного заваривания. Этот кофе – смесь азота и углекислого газа, которая смешивается со сливками и сиропом на стручках ванили», – описывает Артем Симаков, лидер кофейни «Скуратов». Подача: 10. Вкус: 10Фильтр Вишня Не все любят кофе без молока из-за горечи. Этот рецепт из меню «Хроники тепла» – отсылка к телевизионному сериалу девяностых «Твин Пикс» (именно здесь один из героев полюбил «чертовски хороший кофе» с вишневым пирогом). «Здесь нет ничего лишнего – вишня и сахар, количество сиропа можно варьировать. Отлично чувствуется кислинка красных ягод и немного напоминает апельсин», – описывает Артем. Вкус: 8 (я пока не полюбила черный кофе так сильно). Подача: 10Оба напитка приготовили за 4 минуты. «Нас любят не за кофе, не за эйр-латте или фильтр с вишней. Нас любят за то, что мы любим наших гостей. Для меня кофе – это важный социальный клей, связывающий все сферы моей жизни», – подытожил Артем Симаков. «Surf Coffee» (Большая Покровская, 51 А) В этом заведении нам предложили свой фирменный напиток из десертных кофе.Малиновый Латте Розовый молочный кофе в кружке с пальмой. В его составе однородное взбитое молоко, шот эспрессо и посыпка из сублимированной малины, которая дает приятную кислинку при первом глотке. Для холодных вечеров самое то! Отлично подойдет любителям сладкого. Подача: 10,10. Вкус: 8,10Напиток приготовили за 6 минут. «Для меня кофе – это топливо, потому что он делает меня бодрым и расчетливым. Не бывает сапожника без сапог, так вот меня, бариста, не бывает без любимых фильтра и воронки, через которые можно узнать о качестве и благородстве зерна», – отметил бариста «Серфа» Сережа.