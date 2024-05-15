ВкусВилл предложил покупателям новую категорию овощей и фруктов

Торговая сеть ВкусВилл запустила новую категорию овощей и фруктов, которая будет представлять потребителям позиции ограниченного производства. Раздел «Необычные овощи и фрукты» будет включать в себя более 30 редких позиций, имеющих нестандартный цвет, форму, размер или формат, говорится в сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm.

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В подборке ВкусВилл предлагает покупателям новую интерпретацию знакомых продуктов, например, ботва свёклы, белая клубника или жёлтая морковь. Есть возможность представить различные варианты одной культуры: так, в ассортименте появились 2 вида чеснока: копчёный на ольхе и ферментированный чёрный. Представители сет считают, что запуск отдельной категории с интересными предложениями поможет покупателям открывать для себя что-то новое.

Во ВкусВилл необычные фрукты и овощи поставляют из стран Латинской Америки, Африки, Азии. Порядка 30% приходится на СНГ, нишевые новинки поставляют и отечественные производители. Представители сети отметили, что некоторые позиции предлагают сами производители, другие появляются по запросу покупателей.

Список товаров в специальном разделе будет расширяться и обновляться в зависимости от сезона и спроса.

Ранее sfera.fm сообщала, что ВкусВилл будет продавать овощи в упаковке из банановых листьев.