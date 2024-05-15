Острая еда: как она на самом деле влияет на здоровье

Острая пища - неотъемлемая часть многих национальных кухонь. Острота добавляет вкус и аромат блюдам, придавая им особую пикантность. Однако, как отмечает профессор эпидемиологии Пол Д. Терри, острая пища оказывает неоднозначное влияние на здоровье человека.

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Не для «хроников»

С одной стороны, острая пища может вызывать неприятные ощущения в пищеварительном тракте: дискомфорт, головные боли и даже рвоту. Блюда, содержащие большое количество перца, васаби, куркумы и редьки, могут обострить симптомы заболеваний кишечника и желудка. Поэтому людям, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется избегать острой пищи, если она вызывает неприятные ощущения.

Полезные свойства

Однако, исследования показывают, что употребление острой пищи связано со снижением риска различных заболеваний. Например, острая пища может помочь снизить риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, болезни Альцгеймера, изжоги, язвы, заболеваний дыхательных путей и психических расстройств. Это связано с тем, что острая пища содержит вещества, например, капсаицин, которые могут иметь противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

На радость людям

Кроме того, употребление острой пищи может вызвать легкую боль и жжение во время еды, что способствует выделению эндорфинов и дофамина - гормонов счастья и удовольствия. Это может привести к повышению настроения и улучшению общего самочувствия.

Врачи рекомендуют каждому самостоятельно определять, как он реагирует на острую пищу. Если такая еда вызывает неприятные ощущения, то лучше избегать подобных продуктов. Однако, люди, которые хорошо переносят острую пищу, могут продолжать употреблять ее в умеренных количествах, так как это полезно для их организма.