Как часто можно есть макароны без вреда для здоровья и фигуры

Не секрет, что макароны из твердых сортов пшеницы вполне могут быть частью здорового рациона, а благодаря относительно невысокой цене остаются доступными. Диетологи с пользой такой пасты согласны и призывают не демонизировать макаронные изделия из-за содержания углеводов. В конце концов, в них содержится и белок. Тем, кто хочет получить больше преимуществ от этого блюда, эксперты советуют попробовать цельнозерновые варианты.

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Значит ли это, что макароны можно есть каждый день? Да, но есть один нюанс.

«Это нормально — включать макароны в свой рацион в качестве основного продукта. На самом деле вопрос в том, каков размер порции», — объяснила Уитни Линзенмейер в беседе с TODAY.

Эксперт сослалась на привычки итальянцев, где макароны часто употребляют с нежирным белком, например, рыбой.