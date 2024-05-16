Напиток для жарких дней и не только: чем полезна огуречная вода?

Вскоре нам обещают теплую погоду, а летом пить хочется больше. Добавляйте к привычной воде свежий огурец. Это не только вкусно, но и полезно.

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Скоро на прилавках появятся свежие фрукты и овощи, и огурец — один из них. Этот продукт отлично подходите для тех, кто следит за весом — в нем много воды и мало калорий. В огурце содержатся масса полезных веществ, считается, что его употребление помогает снижать уровень глюкозы в крови, укрепить сосуды и сердечную мышцу, а еще мягко очистить организм от токсинов и наладить пищеварение.

Огурец отлично впишется в любой салат, лимонад, а еще придаст коже упругость, отбелит, а также станут помощником в борьбе с пигментными пятнами и акне. Конечно, последнее работает если наносить огурец непосредственно на кожу. Кстати, именно свежий огурец станет помощником в том случае, если вы пьете мало воды. Добавление нарезанного овоща в воду принесет вам немало пользы.

В чем польза огуречной воды?

Предотвращает обезвоживание

Достаточный уровень жидкости необходим для поддержания здоровья и его слаженной работы. Огуречная вода — отличный способ увеличить потребление жидкости, особенное если вы не привыкли пить простую воду. У огуречной воды тонкий вкус, при этом нет калорий и сахара, которые есть во многих других напитках. Увлажнение имеет решающее значение для регулирования температуры тела, улучшения пищеварения, транспортировки питательных веществ и выведения токсинов.

Добавляет полезных веществ

Огурцы низкокалорийны, но богаты необходимыми питательными веществами, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Когда огурцы настаивают в воде, некоторые из этих питательных веществ переходит в жидкость. Огурцы содержат витамины С и К, а также калий, магний и марганец, которые играют жизненно важную роль в поддержании здоровья.

Является источником антиоксидантов

Огурцы богаты антиоксидантами, такими как флавоноиды, дубильные вещества и лигнаны, которые помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и снизить окислительный стресс в организме. Антиоксиданты играют решающую роль в защите клеток от повреждений, уменьшении воспаления и снижении риска хронических заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет.

Освежает дыхание

Огурцы обладают естественными освежающими дыхание свойствами благодаря своей способности уменьшать количество бактерий во рту, вызывающих неприятный запах. Употребление огуречной воды помогает поддерживать влажность ротовой полости и смывать частицы пищи и бактерии, способствуя улучшению здоровья полости рта и свежести дыхания.

Улучшает работу ЖКТ

Высокое содержание воды в огурцах в сочетании с клетчаткой делает их полезными для здоровья пищеварительной системы. Употребление огуречной воды может помочь предотвратить запоры, способствовать регулярному стулу и поддержать пищеварение.

Также огурцы могут облегчить симптомы расстройств пищеварения, например вздутие и тяжесть.