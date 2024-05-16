Перечислены фрукты, в которых много белка

Белок представляет собой макроэлемент, необходимый организму для наращивания мышечной массы, борьбы с инфекциями, выработки гормонов и других важных процессов. Также потребности в белке у каждого варьируются в зависимости от возраста, массы тела, уровня физической активности. Большинству же хватит 1,2−2 г этого вещества на 1 кг веса для поддержания здоровья.

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Вот какие фрукты содержат больше белка, чем остальные.

Гуава

Это фрукт на вкус острый и сладкий. Также он содержит клетчатку, витамин С. Из одной чашки гуавы вы получите 4,21 г белка.

Авокадо

Оно не сладкое и содержит много белка: 4,01 г в плоде массой 201 г. Кроме того, в авокадо много клетчатки, магния, фолиевой кислоты, витаминов С, Е.

Джекфрут

Самые крупные съедобные фрукты во всём мире. На чашку джефрута приходится 2,84 г белка.

Маракуйя

Обычно она используется для приготовления смузи и соков. В 100-граммовой порции маракуйи содержится 2,2 г белка.

Ежевика

Одна чашка сырой ежевики содержит 2 г белка, и это больше, чем в большинстве фруктов. Кроме того, эта ягода богата витаминами С и К, клетчаткой, марганцем.

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Абрикосы

В чашке этих фруктов — 2,31 г белка. Также они богаты бета-каротином. На чашку кураги вместе с тем приходится 4,41 г белка.

Гранат

Чашка зёрнышек граната содержит 2,9 г белка. Кроме того, этот фрукт может похвастаться высоким уровнем клетчатки, противовоспалительных соединений.

Киви

Из одной чашки киви вы получите менее 2 г белка. Эти фрукты также являются хорошим источником клетчатки.

Вишня

В одной чашке вишни — 1,63 г белка. Она считается отличным источником антиоксидантов, витаминов и минералов.