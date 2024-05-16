Классический рецепт наваристого борща с мясом

Плов — восточное блюдо из риса, мяса и овощей. По традиции его готовят в казане. Мы же расскажем, как сделать плов в сковороде.
Ингредиенты
- Мясо по вкусу (говядина, баранина, свинина) — 500 г;
- Рис — 500 г;
- Лук — 2 шт.;
- Морковь — 3 шт.;
- Чеснок — 1 головка;
- Вода — на глаз;
- Приправы: куркума, зира, соль, перец — по вкусу;
- Растительное масло — 4 ст. л.
Способ приготовления
Обжарьте мясо в глубокой, смазанной маслом и разогретой сковороде до появления золотистой корочки.
Нарежьте лук тонкими полукольцами, выложите в сковороду с мясом, жарьте до прозрачности.
Нашинкуйте морковь соломкой, высыпьте в сковороду, обжаривайте 2–3 минуты. Добавьте специи по вкусу.
Пересыпьте рис в сковороду. Не перемешивая, залейте горячей водой. Она должна покрыть рис примерно на 1 см. Сверху положите головку чеснока (или очищенные зубчики по желанию). Накройте крышкой, тушите на слабом огне около 25 минут.
Традиционный плов готов! Простое и сытное блюдо порадует семью и гостей.
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