Классический рецепт наваристого борща с мясом

Плов — восточное блюдо из риса, мяса и овощей. По традиции его готовят в казане. Мы же расскажем, как сделать плов в сковороде.

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Ингредиенты

Мясо по вкусу (говядина, баранина, свинина) — 500 г;

Рис — 500 г;

Лук — 2 шт.;

Морковь — 3 шт.;

Чеснок — 1 головка;

Вода — на глаз;

Приправы: куркума, зира, соль, перец — по вкусу;

Растительное масло — 4 ст. л.

Способ приготовления

Обжарьте мясо в глубокой, смазанной маслом и разогретой сковороде до появления золотистой корочки.

Нарежьте лук тонкими полукольцами, выложите в сковороду с мясом, жарьте до прозрачности.

Нашинкуйте морковь соломкой, высыпьте в сковороду, обжаривайте 2–3 минуты. Добавьте специи по вкусу.

Пересыпьте рис в сковороду. Не перемешивая, залейте горячей водой. Она должна покрыть рис примерно на 1 см. Сверху положите головку чеснока (или очищенные зубчики по желанию). Накройте крышкой, тушите на слабом огне около 25 минут.

Традиционный плов готов! Простое и сытное блюдо порадует семью и гостей.

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