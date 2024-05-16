Названы лучшие консервированные продукты для похудения
Консервы могут стать удобным и экономичным вариантом для тех, кто хочет держать под контролем вес. Исследования также показывают, что более частое включение в рацион консервированной пищи связано с более высоким потреблением питательных веществ.
Помидоры
В них много клетчатки, которая прекрасно насыщает. Томаты богаты ещё витаминами и антиоксидантами, содержат мало жиров и калорий.
Свёкла
Отличается этот овощ низким содержанием калорий и жиров, а также хорошей дозой клетчатки.
Чёрная фасоль
Она содержит большое количество белка и клетчатки, мало жира. Благодаря этой комбинации вы будете сытыми дольше.
Морковь
В ней очень мало калорий, а в консервированном виде она уже готова к употреблению.
Груши
Они сами по себе сладкие и к тому же богаты клетчаткой.
Тунец
Этот продукт содержит много белка, а также небольшое количество жиров и калорий.
Кукуруза
Она богата клетчаткой и содержит даже больше питательных веществ, чем свежая.
Горошек
Прекрасный вариант для похудения, поскольку в нём много клетчатки и мало калорий.
Персики
Они богаты клетчаткой и содержат мало калорий. Но выбирайте фрукты, которые консервированы в натуральном соке или в воде, а не в сиропе.
Нут
Он содержит много клетчатки, которая хорошо насыщает.
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