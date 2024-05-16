Названы лучшие консервированные продукты для похудения

Консервы могут стать удобным и экономичным вариантом для тех, кто хочет держать под контролем вес. Исследования также показывают, что более частое включение в рацион консервированной пищи связано с более высоким потреблением питательных веществ.

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Помидоры

В них много клетчатки, которая прекрасно насыщает. Томаты богаты ещё витаминами и антиоксидантами, содержат мало жиров и калорий.

Свёкла

Отличается этот овощ низким содержанием калорий и жиров, а также хорошей дозой клетчатки.

Чёрная фасоль

Она содержит большое количество белка и клетчатки, мало жира. Благодаря этой комбинации вы будете сытыми дольше.

Морковь

В ней очень мало калорий, а в консервированном виде она уже готова к употреблению.

Груши

Они сами по себе сладкие и к тому же богаты клетчаткой.

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Тунец

Этот продукт содержит много белка, а также небольшое количество жиров и калорий.

Кукуруза

Она богата клетчаткой и содержит даже больше питательных веществ, чем свежая.

Горошек

Прекрасный вариант для похудения, поскольку в нём много клетчатки и мало калорий.

Персики

Они богаты клетчаткой и содержат мало калорий. Но выбирайте фрукты, которые консервированы в натуральном соке или в воде, а не в сиропе.

Нут

Он содержит много клетчатки, которая хорошо насыщает.

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