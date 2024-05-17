Диетолог озвучил отличия минеральной воды от газированной

В России в любом продуктовом магазине большой выбор минеральной воды. При этом за границей почти нет такого ассортимента. Если газировка, то это, как правило, «содовая» — вода с углекислым газом без минерализации. Диетолог Полина Журавлева объяснила, чем «минералка» отличается от «содовой», пишет Общественная Служба Новостей.

«Содовая — это не всегда обычная вода с «газиками». В ней часто может содержаться хлорид натрия, цитрат натрия и бикарбонат натрия. Все зависит от производителя. Часто такую воду и у нас называют минеральной, но это в корне неверно», — сказала она.

Минеральной водой, по мнению диетолога, считается та жидкость, которую добывают из источников, богатых минералами. Журавлева добавила, что не стоит путать артезианские скважины и минеральные источники. Разные типы минеральной воды содержат различные минералы. Для повышения усвояемости и улучшения вкусовых характеристик воду обогащают газом.

Кроме того, содержание CO2 увеличивает срок хранения минеральной воды. Но, в отличие от некоторых других видов воды, к примеру, зельтеровской, ее срок хранения данной небольшой. Некоторые виды воды даже не стоит хранить дольше двенадцати часов, поскольку все полезные вещества могут испариться, считает она. Диетолог уточнила, что настоящую минеральную воду можно отличить от газированной с карбонатами по запаху. В случае длительного хранения в ней появляется железистый осадок.