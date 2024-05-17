Врач дал советы, как перейти на правильное питание и не разориться

Врач Джутова: перейти на правильное питание поможет планирование расходов. Один из главных аргументов тех, кто хочет продолжать питаться бургерами — это якобы дороговизна ЗОЖ-рациона. На самом деле овощи, фрукты и нежирное мясо стоят дешевле, чем переработанные продукты. Просто нужно их грамотно покупать. Подробнее об этом рассказала врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова.

© Секрет Фирмы

Как не тратить много на ЗОЖ-питание

Привычка приобретать продукты, например, на неделю поможет избежать лишних расходов, отметила врач в беседе с РИАМО.

Чтобы каждый день не составлять меню из «правильных» блюд, продумайте его заранее.

Также не нужно покупать дорогие экзотические фрукты и овощи, ведь есть не менее полезные сезонные. Можно брать зелень, капусту, морковь, редьку, цитрусовые, яблоки и т. д. В среднем взрослому человеку нужно около 400 г фруктов, овощей и зелени в день, отметила врач.

Что дороже: вредная или полезная еда

Даже если вы будете просто избегать трансжиров, то уже оздоровите своё питание и сохраните деньги. Ведь колбасы, торты, различный фастфуд — это не самые дешёвые продукты.

Как отмечала ранее диетолог Лариса Федотова, вся технологически обработанная еда, она же самая вредная, стоит дороже той, что люди готовят сами.

Ещё цену увеличивает упаковка, но так уж выходит, что полезные фрукты и овощи продают в нерасфасованном виде, а вот что-то вредное — сладости, печенье, готовая еда — всегда упакованы.

Ранее американский исследователь Дэн Бюттнер назвал два доступных продукта, которые есть в рационе долгожителей. Он анализировал питание таких людей десятилетиями.