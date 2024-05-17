Простой рецепт запеканки: готовим пышную запеканку из творога, яиц и манки
Творожная запеканка — это сытное лакомство, которое по вкусу и взрослым, и детям. Делимся классическим пошаговым рецептом пышной запеканки, как в детском саду.
Ингредиенты
- Творог (жирность по вкусу) — 500 г;
- Яйца — 3 шт.;
- Манная крупа — 4 ст. л.;
- Сахар — 1/2 стакана;
- Ванильный сахар — 10 г (по вкусу);
- Масло сливочное — 5 г.
Способ приготовления
Включите духовку на 180 градусов, оставьте нагреваться.
Выложите творог в глубокую емкость, протрите его через сито или разомните картофелемялкой. Следом разбейте яйца, добавьте манку и сахар.
Перемешивайте продукты для однородности. Для этого используйте столовую ложку и венчик.
Возьмите форму для выпекания, смажьте ее кусочком растительного масла, чуть присыпьте манкой.
Выложите яично-творожную массу в форму, разровняйте.
Поставьте форму в разогретую духовку. Выпекайте смесь 30–40 минут до образования румяной корочки.
Нежная творожная запеканка готова! При желании посыпьте ее сахарной пудрой или подавайте со сгущенкой.
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