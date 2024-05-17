Малышева назвала два популярных продукта, которые нельзя сочетать

Популярное сочетание шпината и сыра не несет никакой пользы для организма, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, такой «дуэт» вытесняет ценные свойства друг друга.

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Иммунолог Андрей Продеус напомнил, что сыр является источником кальция, необходимого для здоровья костей. Он отметил, что благодаря этому макроэлементу кости становятся плотными, крепкими, а риск развития остеопороза снижается.

Офтальмолог Михаил Коновалов в свою очередь объяснил, что в шпинате есть такое важное вещество, как лютеин. Оно нужно для защиты глазной сетчатки от ультрафиолета.

"При сочетании сыра и шпината ничего не всасывается. Шпинат содержит щавелевую кислоту, которая блокирует кальций, делает из него нерастворимую соль, и она не проходит через слизистую кишечника и не всасывается — и вся польза от него уходит", — уточнил Продеус.

Малышева добавила, что сочетание шпината и сыра для многих людей привычное и вкусное, однако абсолютно бессмысленное с точки зрения здоровья. Она посоветовала сочетать шпинат не с сыром, а с куриными яйцами, например, в виде яичницы.

Ранее Елена Малышева рассказала, что популярное блюдо жульен, в котором содержатся грибы и сыр, с точки зрения медицины также не несет никакой пользы. При сочетании этих двух продуктов тоже нивелируются их полезные свойства.