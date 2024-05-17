Легкий рецепт блинов: печем нежные ароматные блинчики на молоке
Блины — традиционное русское лакомство. Рассказываем, как легко испечь блины из муки, яиц и молока, затратив минимум времени и усилий.
Ингредиенты
- Молоко — 700 мл;
- Яйца — 3 шт.;
- Мука — 300 г;
- Сахар — 1–3 ст. л. (по вкусу);
- Соль — щепотка (по вкусу);
- Масло растительное — 2–3 ст. л.
Способ приготовления
Подготовьте глубокую емкость. Разбейте в нее яйца, всыпьте сахар и посолите. Перемешайте. Затем долейте молоко и вновь смешайте.
Заранее просейте муку. Затем небольшими порциями всыпьте ее в яично-молочную смесь, продолжая перемешивать. Добавьте растительное масло.
С помощью венчика взбейте смесь до однородности и консистенции однопроцентного кефира. Дайте настояться в течение 10–30 минут.
Смажьте сковороду маслом и разогрейте.
Наберите ½ или ⅔ половника теста и вылейте на сковородку. Для равномерного распределения теста слегка вращайте сковороду по кругу.
Пеките блин около двух минут до румяной корочки. Когда его уголки схватятся, приподнимите блин лопаткой и переверните. Выпекайте еще около минуты.
Нежные блины готовы! В качестве начинки используйте сметану, сгущенку или варенье.
Ранее мы поделились простым рецептом наваристого борща с мясом.