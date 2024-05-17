Идеальный пятничный ужин: говядина, тушенная с овощами
После долгой трудовой недели, наступившей вслед за продолжительными праздничными выходными как никогда хочется отдыха и домашнего уюта.
А еще, конечно, вкусной еды в кругу семьи.
Ингредиенты:
- Говядина — 700 г.
- Картофель — 4 шт.
- Корень сельдерея — 1/2 шт.
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Бульонные кубики говяжьи — 3 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Вода — 1 л.
Процесс приготовления:
- Говядину, картофель, сельдерей и морковь нарежьте средними кусочками, лук — мелкими.
- В сковороде разогрейте масло на огне выше среднего. Подрумяньте мясо со всех сторон.
- Растворите кубики в горячей воде и залейте говядину. После закипания прикройте крышкой и тушите мясо на умеренном огне примерно час.
- Добавьте все овощи. Перемешайте и готовьте еще 20–25 минут.