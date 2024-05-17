Идеальный пятничный ужин: говядина, тушенная с овощами

После долгой трудовой недели, наступившей вслед за продолжительными праздничными выходными как никогда хочется отдыха и домашнего уюта.

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А еще, конечно, вкусной еды в кругу семьи.

Ингредиенты:

Говядина — 700 г.

Картофель — 4 шт.

Корень сельдерея — 1/2 шт.

Растительное масло — 2 ст. л.

Бульонные кубики говяжьи — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Вода — 1 л.

Процесс приготовления: