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Идеальный пятничный ужин: говядина, тушенная с овощами

После долгой трудовой недели, наступившей вслед за продолжительными праздничными выходными как никогда хочется отдыха и домашнего уюта.

Идеальный пятничный ужин: говядина, тушенная с овощами
© Unsplash

А еще, конечно, вкусной еды в кругу семьи.

Ингредиенты:

  • Говядина — 700 г.
  • Картофель — 4 шт.
  • Корень сельдерея — 1/2 шт.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Бульонные кубики говяжьи — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Вода — 1 л.

Процесс приготовления:

  1. Говядину, картофель, сельдерей и морковь нарежьте средними кусочками, лук — мелкими.
  2. В сковороде разогрейте масло на огне выше среднего. Подрумяньте мясо со всех сторон.
  3. Растворите кубики в горячей воде и залейте говядину. После закипания прикройте крышкой и тушите мясо на умеренном огне примерно час.
  4. Добавьте все овощи. Перемешайте и готовьте еще 20–25 минут.